Catalina enfrenta a Alonso al descubrir que él atrapó a los jóvenes enamorados

Sin tener ni una sola pista de su compañero, Catalina de Indias es consciente de que la única persona que puede darle un indicio sobre dónde está Juan es Sol, por lo que de forma privada se encierra con ella en una habitación y le cuestiona si sabe qué ha pasado con él.

En medio del desespero y de la tristeza tras la noticia de su viaje a España, la joven le cuenta a la indígena que "él me sacó del convento, me llevó a su casa y luego llegó Alonso, estábamos juntos, él nos descubrió. Nos amenazó, me dijo que me tenía que ir a mi casa y a él le dijo que se tenía que apartar de mí o sino se iba a arrepentir".

Al escuchar esto, sin si quiera pensarlo, Catalina decide encarar a Alonso y preguntarle por este hecho, el cual le ha parecido una total injusticia, principalmente porque ella tiene mucho afecto hacia ambos jóvenes.

Llena de rabia, pero con la intención de conocer el paradero de su amigo, la indígena le reclama: "durante mi viaje con Pedro pasó algo en mi casa, algo entre Juan y Sol, algo que usted descubrió". Frente a esto, el hombre le expresa que sí los encontró juntos.

"Quiero que usted entienda que a nadie, ni mucho menos a ellos, les convenía que alguien más se enterara de lo que hicieron en su casa. Lo mejor que podían hacer era dejar esa relación, así que los obligué a jurarme a que nunca más volvieran a dirigirse la palabra", añadió Alonso.

Al escucharlo, la indígena no pudo contener su malgenio e indignación, por lo que le preguntó por unas cadenas que encontró en su casa y que probablemente utilizó con Juan.

Sorprendido, el español cuestiona por el significado de dicho objeto, a lo que ella simplemente se limita a preguntar por el paradero de Juan y las condiciones en las que estaría.

No te pierdas La Reina de Indias y El Conquistador en las noches de Caracol Televisión.