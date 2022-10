Manolo le clava un cuchillo a Juan con la intención de alejarlo de su prima

Luego de haberle confesado a Inés su intensión de casarse con Sol y de recibir la aprobación por parte de Constanza, Manolo decide ir en busca de su principal rival en esta contienda amorosa y tener una especie de venganza en contra de él.

Al verlo, el joven Heredia decide clavarle un cuchillo en el estómago a Juan mientras le dice que: "no pienso permitir que se siga entrometiendo en mi vida ni que siga dañando mis planes".

Te puede interesar: ¡Toma nota! Esto es lo que se necesita para conquistar a Essined Aponte de La Reina de Indias

Publicidad

No obstante, el español no cuenta con que Sol llega a ese mismo punto y detalla la sangre en el piso, por lo que se ve obligado a intervenir para que ella no descubra la verdad y manipularla con el argumento de que está castigada.

A pesar de esto, él le revela que se da por vencido y que está dispuesto a ayudarla con su amado para que su familia no sea un problema, algo que la hace muy feliz y la llena de ilusión con respecto a su relación.

Conoce más: Emmanuel Esparza hizo una lista de los impresionantes retos de grabar una serie de época

Finalmente, la hija del gobernador de Cartagena le muestra a su primo una carta que le entregó Juan en la que la había citado para que se vieran, sin embargo, ella le confiesa que él nunca llegó allí, razón por la que decidió buscarlo en la casa de Catalina.

Frente a esto, el hijo de Inés la cuestiona y siembra la duda de que haya podido pasarle algo al indígena, no obstante, son interrumpidos por Constanza, quien le informa a la joven que deberá ayudar a su tía en el hospital.

Publicidad