A pesar de confesarse su amor, Sol y Juan serán obligados a separarse

Mientras que Sol y Juan están pensando qué hacer para justificar que ella se haya escapado del convento y que no exista ninguna clase de represalia en contra del indígena, los dos pasan una noche bastante apasionada en la casa de Catalina, lugar donde se están escondiendo.

Todo esto hace que al día siguiente ambos jóvenes se confiesen el amor que sienten el uno por el otro, sin importarles lo que puedan pensar los demás.

"Quisiera quedarme a acariciarla, a besarla, estar con usted ha sido el momento más maravilloso que he tenido en mi vida, la amo y si mi vida fuera el precio a pagar para estar con usted, lo haría sin dudar", le revela el muchacho.

Ante estas hermosas palabras, Sol no quiere quedarse sin decirle algo: "Juan, no me arrepiento de nada, estar con usted también fue lo más hermoso que me ha pasado en la vida y también lo amo". Tras esto, no aguantan las ganas de darse un tierno beso.

Sin embargo, toda la magia es arruinada cuando Alfonso llega a la casa de Catalina en busca de su familiar, pues está más que seguro de que ella se encuentra con el indígena, algo que aparentemente le disgusta.

Luego de presionarlos, el español les hace jurar que no van a volverse a hablar y tan solo así él no revelará que la hija de Pedro de Heredia está teniendo un amorío con Juan, ya que esto le podría costar la vida al joven. En medio del dolor, ellos deciden aceptar su condición.

