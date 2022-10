Llegan noticias sobre Alberto y toda su familia piensa que él está muerto

La preocupación por Alberto de Heredia seguía aumentando en Inés, quien consideraba que nadie buscaba a su marido ni le interesaba que él volviera. Además, el ver a Catalina tan cercana a Constanza y a Juan trabajando en el hospital aumentaron su ira, lo que hizo que tomara la decisión de irse en busca de su amado.

No obstante, en medio de estos planes, un hombre desconocido llega a su casa para entregarle una carta en la que el hermano de Pedro de Heredia plasmó las que serían sus últimas palabras antes de internarse en la selva.

Ante esto, Inés exalta que desde hace unos días había tenido un presentimiento de que a su esposo le había pasado algo, lo cual la hunde en la tristeza. Al verla así, Pedro le deja en claro que ni ella ni su hijo estarán solos.

"La misión es un suicidio, dije lo que dije para comprarles tiempo. Díganle a mi hijo que no me espere porque no voy a regresar, díganles también que los quiero, que siempre les quise", esto fue lo que escribió Alberto antes de que no se supiera más de él.

Es así como todos asumieron directamente que el hombre no habría logrado salvarse de su condena y que murió en medio de las adversidades de la selva.

La noticia los consterna a todos, especialmente a Manolo, quien no puede controlar su llanto y expresarle todo su dolor a Alfonso, quien busca consolarlo. Durante esto, Constanza y Catalina llegan a la casa y gracias a Pedro conocen lo que sucedió.

