Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Boda de Daniela Ospina
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Reconocidos creadores de contenido relataron proceso de adopción tras dos años de espera - CaracolTV

Jose y Cami cuentan que llevan dos años en proceso de adopción, con evaluaciones y acompañamiento, mientras esperan la asignación de un niño o niña tras iniciar trámite fuera del ICBF.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Reconocidos creadores de contenido relataron proceso de adopción tras dos años de espera

Jose y Cami cuentan que llevan dos años en proceso de adopción, con evaluaciones y acompañamiento, mientras esperan la asignación de un niño o niña tras iniciar trámite fuera del ICBF.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de abr, 2026
Comparta en:
Texto del párrafo - 2026-04-19T153227.617.jpg