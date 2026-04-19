Reconocidos creadores de contenido relataron proceso de adopción tras dos años de espera

La pareja de creadores de contenido Jose y Cami dio a conocer detalles del proceso de adopción que adelanta desde hace dos años. Ambos se hicieron conocidos en redes sociales por compartir aspectos de su relación, la cual suma más de 14 años, y recientemente han mostrado avances y dificultades en su intención de formar una familia a través de la adopción.

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Razón por la que el proceso de adopción de Jose y Cami ha sido largo

Según relatan, hace tres años inicialmente comenzaron el trámite con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, este proceso no continuó por esa vía y, tras recibir orientación, optaron por realizar la solicitud mediante una fundación privada autorizada para este tipo de procedimientos.



En este nuevo camino, explican que han tenido que cumplir con una serie de evaluaciones y procesos de acompañamiento. Estas etapas incluyen valoraciones psicológicas, visitas y análisis que buscan determinar la idoneidad de las familias adoptantes. De acuerdo con lo que han compartido, no se trata únicamente de manifestar el deseo de adoptar o definir características del menor, sino de un proceso integral que permite establecer qué niño o niña puede integrarse mejor a cada entorno familiar.

La pareja asegura que su experiencia ha sido similar a la de otras familias que atraviesan este tipo de trámites. Indican que el tiempo de espera se ha extendido principalmente por factores relacionados con la disponibilidad de menores en el sistema de adopción. Señalan que la cantidad de niños y niñas en proceso de adopción ha disminuido en los últimos años, lo que influye en la duración del proceso.

Otro de los aspectos que mencionan es la relación entre la edad de los adoptantes y la del menor que pueden recibir. En su caso, explican que el rango en el que se encuentran les permitiría adoptar niños entre los 0 y 5 años, lo que también limita las posibilidades y amplía los tiempos de asignación.





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Mientras avanzan en el proceso, la pareja ha preparado su entorno para la llegada de un hijo o hija. Han adecuado un espacio en su hogar destinado al menor, como parte de la espera. También han compartido que, en caso de que sea una niña, contemplan el nombre Franchesca, el cual ha sido mencionado en varias ocasiones por sus seguidores cuando abordan este tema en redes sociales.

Actualmente, Jose y Cami continúan en la etapa de espera, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la entidad que lleva su proceso. A través de sus plataformas digitales, mantienen informada a su audiencia sobre cada avance, mientras aguardan la asignación que les permita concluir el trámite de adopción.

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