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Ajustes en la programación de La Red y Expediente Final por la final Colombia vs Argentina sub-17 - CaracolTV

Caracol Televisión modifica su parrilla este domingo 19 de abril para transmitir el partido entre Colombia y Argentina en el Sudamericano sub-17, que se disputa en Paraguay.

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Ajustes en la programación de La Red y Expediente Final por la final Colombia vs Argentina sub-17

Caracol Televisión modifica su parrilla este domingo 19 de abril para transmitir el partido entre Colombia y Argentina en el Sudamericano sub-17, que se disputa en Paraguay.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de abr, 2026
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