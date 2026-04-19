Ajustes en la programación de La Red y Expediente Final por la final Colombia vs Argentina sub-17

La programación de Caracol Televisión presenta cambios este domingo 19 de abril debido a la transmisión del partido entre la selección Colombia sub-17 y Argentina, correspondiente a la final del Sudamericano de la categoría. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Cancha Conmebol, ubicado en Luque, Paraguay, a partir de las 5:30 p.m. hora de Colombia.

El canal decide ajustar algunos de sus contenidos habituales para dar espacio a este evento deportivo, que define al campeón del torneo juvenil. La selección Colombia llega a este compromiso tras su participación en la fase semifinal, en la que obtuvo una victoria frente a Brasil con un marcador de 3-0. Con este resultado, el equipo nacional aseguró su presencia en la final y evitó un nuevo enfrentamiento entre Brasil y Argentina, selecciones que han acumulado varios títulos en la historia del campeonato.



Ajustes en programación de La Red y Expediente Final

En cuanto a la parrilla de programación, durante la mañana no se presentan modificaciones y se mantiene la emisión habitual de los programas establecidos. Al mediodía, la emisión de Noticias Caracol inicia a las 12:30 p.m. y se extiende hasta las 3:00 p.m., conservando su horario regular.





Posteriormente, el programa de entretenimiento 'La Red' presenta un ajuste en su duración. Su emisión comienza en su horario habitual, pero finaliza a las 5:15 p.m., lo que permite la transición hacia el espacio deportivo destinado a la cobertura del partido. Este cambio responde a la necesidad de preparar la transmisión en vivo del encuentro entre Colombia y Argentina.

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Por otra parte, el programa 'Expediente Final', dirigido por Diva Jessurum, no tendrá un nuevo capítulo en esta fecha. La emisión del espacio queda suspendida de manera temporal y se reanudará el domingo 26 de abril, cuando los televidentes podrán ver una nueva historia dentro de su formato habitual.

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La decisión de Caracol Televisión de ajustar su programación se enmarca en el interés por acompañar a la audiencia durante un evento deportivo de relevancia para el país. El partido entre Colombia y Argentina sub-17 se convierte en el eje central de la jornada, con una transmisión que busca reunir a los seguidores del fútbol en torno a la final del campeonato sudamericano.

Con estos cambios, la cadena organiza su contenido para priorizar la cobertura del encuentro, manteniendo parte de su programación informativa y adaptando sus espacios de entretenimiento a la transmisión deportiva.

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