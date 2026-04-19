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Andrés Parra cuenta cómo superó su divorcio y se da nueva oportunidad en el amor - CaracolTV

El actor cuenta que, tras su divorcio en 2023 vivió un proceso emocional complejo que derivó en talleres de sanación, y hoy mantiene una relación a distancia mientras construye una nueva etapa.

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Andrés Parra cuenta cómo superó su divorcio y se da nueva oportunidad en el amor

El actor cuenta que, tras su divorcio en 2023 vivió un proceso emocional complejo que derivó en talleres de sanación, y hoy mantiene una relación a distancia mientras construye una nueva etapa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de abr, 2026
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