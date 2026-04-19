Andrés Parra cuenta cómo superó su divorcio y se da nueva oportunidad en el amor

Andrés Parra habló sobre el proceso que vivió tras su divorcio con Diana Caliz en 2023 durante una entrevista con Mary Méndez en el programa ‘La Red’, en la sección ‘De tú a tú’. El actor relató que la separación marcó una etapa que venía desarrollándose desde años atrás y que implicó cambios en su vida personal y emocional.

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Andrés Parra se dio una nueva oportunidad en el amor tras superar temores

Parra explicó que durante ese periodo enfrentó episodios en los que experimentaba llanto repentino y sensaciones que lo llevaron a reconocer afectaciones emocionales. Este proceso, según contó, inició hace cuatro años antes, que fue cuando se dio su separación. A partir de allí, decidió iniciar un camino enfocado en el manejo de esas emociones.



Como parte de ese proceso, el actor participó en espacios de trabajo personal que posteriormente lo llevaron a desarrollar talleres de inmersión enfocados en sanación. Estas actividades surgieron como una forma de transformar su experiencia en una herramienta que pudiera compartir con otras personas. Con el tiempo, estos talleres también se integraron a su vida actual junto a su nueva pareja.

En el ámbito personal, el interprete de Pablo Escobar confirmó que mantiene una relación con Juliana Rivera, la cual es la primera que hace pública tras el divorcio. Indicó que esta relación se ha construido en medio de dinámicas distintas a las que había tenido anteriormente, incluyendo la distancia, ya que su pareja reside fuera de Colombia. Según explicó, esta condición ha influido en la forma en que ambos manejan el vínculo.

El actor también señaló que dentro de la relación existen diferencias y puntos de vista propios de cada uno, pero que han logrado abordarlos mediante conversaciones directas. Afirmó que, a diferencia de experiencias pasadas, actualmente puede enfrentar temas incómodos sin que estos se conviertan en conflictos mayores, lo que ha permitido establecer acuerdos en la relación.





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Parra mencionó que su percepción frente a las rupturas ha cambiado. Indicó que anteriormente tenía temor a terminar relaciones, mientras que ahora asume esos procesos de manera distinta. Este cambio, según relató, está relacionado con el trabajo personal que ha realizado en los últimos años.

Además, este proceso le ha permitido construir una forma de relacionarse basada en la comunicación y en el entendimiento de los ciclos personales. En ese sentido, aseguró que su relación actual le permite desarrollar proyectos en conjunto, incluidos los talleres, y mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional.

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Finalmente, el actor destacó que esta etapa representa una continuidad de su proceso de transformación personal, en el que integra su experiencia pasada con las decisiones que toma en el presente.

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