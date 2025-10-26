El Puma del Vallenato tuvo un accidente que casi le cobra la vida por culpa de una irresponsabilidad

El cantante colombiano El Puma del Vallenato habló abiertamente sobre los problemas con el alcohol que marcaron gran parte de su vida. Según contó, su contacto con esta sustancia comenzó desde muy pequeño, cuando vivía en La Guajira, y con los años el consumo se fue incrementando.

Mira también: Gusi y El Puma del Vallenato traen una parranda al escenario y retan a Santiago Cruz para que baile



Cuando llegó a Bogotá, el escenario musical y su trabajo como intérprete hicieron que el consumo de licor aumentara de manera preocupante. Esa falta de control estuvo a punto de costarle la vida hace nueve años, cuando sufrió un grave accidente automovilístico.

El músico recordó que aquella noche se encontraba tomando en el apartamento de un amigo. Para evitar problemas, le había entregado las llaves del carro a uno de sus acompañantes, pero más tarde decidió pedírselas de nuevo para regresar a su casa.

Mira también: Entre lágrimas, El Puma del Vallenato y Stefany relataron emotivos momentos con sus padres



Faltando poco para llegar a su vivienda, perdió el control del vehículo y se accidentó. El impacto fue tan fuerte que se rompió la bolsa de aire y se golpeó. Aun así, logró reaccionar y tomar una decisión que, según él, le evitó mayores consecuencias legales.

Publicidad

Al ver que el carro no se movía y se fue para su casa caminando. Dejó abandonado el vehículo porque sabía que se podía meter en un problema más grande con las autoridades. Días después, vio el carro en los patios y se percató de la verdadera dimensión del problema.

Ese hecho se convirtió en una advertencia sobre los peligros del consumo desmedido de alcohol. El cantante reconoció que, además del accidente, su adicción tuvo repercusiones en su entorno afectivo.

Publicidad

Mira también: El Puma del Vallenato comete un error en La Descarga y asegura estar cansado

Luego de estar en La Descarga, reality musical en el que participó, casi termina con su pareja por el alcohol. Este episodio marcó un punto de reflexión en su vida y lo llevó a replantear sus prioridades.

El Puma trabaja hoy en día por mantenerse alejado de los excesos y continuar con su carrera musical con una nueva perspectiva.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.