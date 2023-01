Entre lágrimas, El Puma del Vallenato y Stefany relataron emotivos momentos con sus padres

Dspués de ver las presentaciones de cada mentor con sus elegidos, y de presenciar el tenso momento de Franko en su presentación con Gusi , los participantes que se encontraban en el Campamento Musical se mostraron afectados emocionalmente, por lo que muchos dejaron salir sentimientos reprimidos y entre sollozos y llanto, El Puma del Vallenato y Stéfany relataron conmovedoras historias con sus padres.

La conversación entre los dos concursantes inició con el comentario del pupilo del equipo Gusi, pues el Puma recordó lo especial que fue su progenitor con él y la confianza que siempre le demostró, incluso relegándole una gran responsabilidad a los 15 años.

Te puede interesar: Mientras Mel y Franko se destrozan, el Campamento Musical juzga lo ocurrido en el show

Publicidad

“Él me entregó el bus con 36 pasajeros y me dijo, ‘Tome, hágale’”, y el aceptó ese reto, ya que fue él quien le enseñó a manejar. Sin embargo, también expresó la nostalgia que siente de verlo en su avanzada edad, pue ya tiene 93 años, y con su hermano se preguntan si llegará a alcanzar los 100.

Por su parte, la integrante del equipo Santiago derramó varias lágrimas recordando el momento en que su padre el pidió perdón desde el fondo de su corazón y le dijo:

“’¡Hija, perdón porque no te he dado lo que te mereces! y yo le respondí “Soy feliz gracias a lo que me has dado y lo que soy ahora’”.. De igual forma recordó que en Medellín le preguntaban por qué aguantaba tantas humillaciones de su parte, pero ella respondía que tenía claro que ellos eran y todavía mi motivación, sueña con hacerlos felices y tranquilos.

Te puede interesar: Junior contó en el Campamento Musical cómo logró bajar 69 kilos y reveló que sufría al comprar ropa

Publicidad

El cantante amante del género del Vallenato relató que su hija no sabe quién es su padre biológico, y aunque él intentó contarle la verdad, ella lo sorprendió al decir “Tu eres mi papá”, e inmediatamente el Puma rompió en llanto.

Para finalizar este momento tan emotivo entre ambos participantes, la joven intérprete le aclaró al Puma que le profesa admiración, pue se ha sacrificado por una persona muy especial; e igualmente envió un mensaje de reflexión para valorar a los seres queridos que aún podemos abrazar.

Publicidad