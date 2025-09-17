Maritza se entera que Salvador no está soltero: Avril llega de sorpresa a la pizzería

Salvador se lleva una gran sorpresa al ver que Avril viajó desde el extranjero para visitarlo. El hombre le da la bienvenida a su novia al establecimiento comercial, en el cual están haciendo algunas mejoras.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

