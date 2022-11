"Estoy temblando": Tras su presentación, María Nelfi recibe un fuerte abrazo de todos los mentores

María Nelfi es una de las participantes más queridas por los colombianos, pues fue la ganadora de La Voz Senior y se robó el corazón de miles de televidentes que la apoyaban cada noche y se dejaban conmover en cada gala.

En entrevista con Carlos Calero, ella expresa que fue una experiencia muy gratificante haber estado en este programa de Caracol Televisión, y además él la sorprende con un mensaje de su hermana, Claudia Cubero, quien también le envía un amuleto de la buena suerte cargado de recuerdos familiares: Una virgen de Guadalupe.

No te pierdas: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

Publicidad

Al llegar el momento de pasar al Tocadiscos, María Nelfi inicia su presentación con Maía y en muy pocos segundos logra que Gusi, Santiago Cruz y Marbelle le den un SÍ rotundo que inmediatamente le permite pasar a la siguiente etapa del programa.

Maía le expresa su emoción: "Me alegra mucho verla, usted siempre con esa energía tan bonita. Ella es la gran ganadora de la primera temporada de La Voz Senior".

La señora María Nelfi dice que "Humildemente solo le pido a Dios que me les de mucha vida", y que está temblando, pero no de miedo, si no de estar en La Descarga.

"Gracias por su presentación, gracias por esar acá, gracias por iluminar y engrandecer este programa", son las palabras de Santiago Cruz para despedirla del Tocadiscos.

Publicidad

Conoce más: Mentores de La Descarga revelaron su fórmula para llegar ‘más allá de las estrellas’

Con lágrimas, ella agradece por su voto de confianza y todos los mentores se levantan de sus habitáculos a abrazarla en el Tocadiscos. ¡Bienvenida a la Descarga, Maria Nelfi!

Publicidad

Te puede interesar: ¿Por qué no son jurados? Los mentores de La Descarga explicaron su rol

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión.