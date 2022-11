¡Vivan las mujeres indígenas! Mery Bella dice que la música de Santiago Cruz la sanó

Como si se tratara de una segunda oportunidad que le da la vida de demostrar todo su potencial artístico ante miles de espectadores, Mery Bella se sube al escenario de La Descarga para convencer a Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz de que merece pasar a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión. Aunque su potencia vocal es suficiente para llamar la atención de todos, el orgullo por sus raíces indígenas es el que sin dudas causa sensación.

Mery Bella y su emotivo encuentro con Santiago Cruz

"Santi quiero aprovechar porque hay algo que me conecta contigo, soy compositora también y tu música me ha sanado y me ha salvado. Gracias", señala Mery Bella. Ante la revelación, Cruz se queda sin palabras, por lo que decide bajarse de su asiento para ir a abrazarla y demostrarle lo afortunado que se siente de que sus creaciones impacten la vida de aquellos que las escuchan.

Finalmente, la joven es interrogada por Maía sobre el maquillaje tradicional y el vestido que lleva, de manera que se apresura a manifestar que ella es una "lienzo" en el cuál porta las tradiciones de su comunidad. De esta forma, lleva un mensaje a todos los colombianos sobre la importancia de mantener la riqueza cultural en el país.