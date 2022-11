La presentación de Ninavoz deja en evidencia que los mentores están muy exigentes

Ninavoz recuerda su paso por la primera temporada del programa La Voz y durante su entrevista con Carlos Calero asegura que fue un importante comienzo de muchas experiencias que le permitieron demostrar su arte.

El presentador del programa sorprende a la joven artista con un video donde sus padres le envían un mensaje realmente especial, Clark Díaz y Cecilia Pineda dicen que admiran su fuerza e ímpetu de querer seguir adelante y nunca rendirse, “eres una guerrera”.

Te puede interesar: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

Publicidad

Posteriormente recibe el mensaje de su hija, Samantha Chávez, y su esposo Juan Carlos Tinoco. A su pequeña la considera como uno de sus más grandes “motores” y en el mensaje ellos le envían la mejor energía para destacar en el Tocadiscos.

El amuleto de la buena suerte que le enviaron sus seres queridos es una foto familiar y una pandereta que le trae grandes recuerdos que la conmueven hasta las lágrimas.

Te puede interesar: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

“Hubo momentos en los que conectaba mucho contigo y dudé de seguir para que Maía tomara la siguiente posición, pero luego volvía y me desconectaba y tu intentaste resolver, pero no era lo mismo que estar con un guitarrista. Esta no será la oportunidad para ti, pero seguro seguiremos descargando tu música en todas las plataformas", son los comentarios de Gusi.

Publicidad

Por su parte, ella menciona que él le rompió el corazón, pero también canta un poco de uno de sus temas propios y demuestra su melodiosa y poderosa voz, para luego recibir aplausos de todos los presentes.

¿Disfrutaste su presentación?

No te pierdas: ¿Por qué no son jurados? Los mentores de La Descarga explicaron su rol

Publicidad