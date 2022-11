Yo Me Llamo Jorge Celedón hace que Gusi y Maía bailen al ritmo de vallenato

El nombre real del doble del cantante de vallenato es Eddy Sanabria, y él hace un recuento muy especial de lo que vivió en la séptima temporada del programa de imitación de Caracol Televisión, pues esto le permitió darse a conocer e identificar aquellos elementos de su voz para asemejarse lo más posible a su artista favorito.

Durante la entrevista con la presentadora de La Descarga, él recibe un video donde su hija, Karoll Valentina y su hijo, Martin Alejandro le expresan que lo quieren mucho y le desean lo mejor en su audición. Su esposa, Ana Andrea Mejía le envía un amuleto para la buena suerte: Un pocillo que carga diversos recuerdos familiares y muy especiales.

Conoce más: Mentores de La Descarga revelaron su fórmula para llegar ‘más allá de las estrellas’

Publicidad

Eddy decide empezar su paso por el Tocadiscos con Gusi y aunque él y Maía apoyan su talento; es Santiago Cruz quien no se muestra convencido de su voz, por lo que no oprime el botón y por esto no logra pasar a la siguiente etapa del programa.



¿Qué comentarios tienen los mentores sobre su presentación?

Gusi y Maía le reclaman a Santiago Cruz por no haberle dado la oportunidad de pasar, pues creen que estuvo muy afinado y que "es igualito" al original.

Marbelle por su parte expresa: "Es inevitable sentir tu energía y la fortaleza de tu voz. Pensé a futuro en el programa y siento que el nivel, sobretodo en el género, está muy reñido y con un nivel muy alto".

No te pierdas: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

Antes de abandonar el escenario, Yo Me Llamo Jorge Celedón agradece por la oportunidad y halagos de cada mentor.

Publicidad

Te puede interesar: ¿Por qué no son jurados? Los mentores de La Descarga explicaron su rol

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión