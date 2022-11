Tras la presentación de Yo Me Llamo Nicky Jam, Marbelle y Maia cuestionan a Santiago Cruz

Ditto On Fire es el nombre de este imitador que estuvo en la cuarta temporada de Yo Me Llamo y recuerda que esta experiencia fue muy enriquecedora en todo aspecto, pues también le permitió darse a conocer y tener un mejor control de su voz.

En entrevista con Jessica Cediel, este talentoso joven recibe un mensaje de su novia, Valentina Monroy, y su madre, Gabriela Suárez, quienes le recuerdan lo mucho que lo aprecian y mencionan todos los sacrificios que ha hecho en su vida para poder llegar hasta este punto en su carrera.

Además, ambas mujeres le envían la mejor energía para presentarse ante Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz.

Como un regalo y amuleto de la buena suerte, él recibe una pulsera de su abuela, lo que lo hace conmoverse profundamente por recordar a aquella mujer que fue tan importante en su vida y que tantas enseñanzas le dejó.

Al momento de llegar a la aguja, el inicia su interpretación al frente de Maía, y aunque ella le da su voto de confianza, es Santiago Cruz quien no se convence de su voz y no oprime el botón.

"No me conectó tu presentación, no es un tema de que sea el género urbano. Simplemente no me sentía tranquilo habiendo oprimido", expresa Cruz, mientras que Marbelle dice que le habría gustado ver un poco más de su sello propio.

Para finalizar su paso por La Descarga, él agradece la oportunidad y se despide de los presentes, esperando poder aplicar todos los consejos que le dieron y que le ayudarán a tener mejor control de su voz para también conectar más con el público.

