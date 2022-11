Stefany Zabaleta aprovecha su paso por el Tocadiscos para hacerle una emotiva confesión a Maía

Convencida de su talento y belleza, esta participante exalta que una de sus principales motivaciones en esta competencia es disfrutar cada momento que tiene, pues sabe que no solo es un gran aprendizaje, sino que es algo que le llena el corazón.

No obstante no todo es perfecto, pues antes de salir al Tocadiscos tiene una confusión entre los mentores, ya que ella quiere irse con Maía por su potencia y su voz, dado que siente que como mujer, vocalmente, le puede aportar demasiado.

Sin embargo, no se iría con Marbelle ya que no conoce mucho su carrera, ni tampoco con Santiago Cruz porque considera que al momento de cantar juntos sería una fusión bastante complicada, aunque no descarta estar en el equipo de estos dos artistas.

Esta cantante quiere imponerse en el escenario y demostrar que su voz es capaz de llegar a notas muy exigentes sin fallar, mientras que puede cautivarlos al momento de ir girando en el Tocadiscos.

Tras su presentación, los mentores quedan más que sorprendidos y a gusto por lo visto en esta participante, quien tiene un tono de voz maravilloso, por lo que Maía asegura que es un vozarrón y le pregunta si está bien, pues sabe que lo entregó todo en su interpretación.

Así mismo, hace que los artistas se conmuevan al escucharla decir que ella es el orgullo de su familia porque les da alegría y afirma que está cumpliendo su misión de vida que es llevarle felicidad a la gente y eso es lo que más la llena de emotividad.

Antes de irse del escenario aprovecha para hacerle una confesión a la barranquillera, pues le comenta que mientras que estaba siendo parte de Yo Me Llamo no estaba pasando por un buen momento en su vida, por lo que tener que caracterizar a la cantante la hizo saber quién era ella.

