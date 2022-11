Sebastián “El Tren” llega con mucho swing y logra que Gusi se pare a bailar

El paso de Sebastián "El Tren" por A Otro Nivel fue impecable, pues allí pudo demostrar todo su talento y potencial vocal combinado con su inigualable energía en el escenario.

En entrevista con Carlos Calero, este cantante cuenta las dificultades que vivió por cuenta de la época de pandemia, y posteriormente ve un conmovedor mensaje que le envió su familia, pues su padre recuerda que él lo acompañaba con la guitarra a diversos eventos culturales en los colegios.

"Juiciosamente con los dineritos que te ganabas en esas presentaciones lograste ahorrar para comprarte tu primer trombón", expresa y genera lágrimas en el participante.

Además de su padre, Sebastián recibe el mensaje de su esposa Susy Ramos y también de su hija, quienes le envían la mejor energía para su presentación. Él las considera su "motor" y le manda saludos a su hijo.

¿Cuál es el amuleto de la buena suerte que recibe? El estuche de los primeros aretes de su hija Isabella, el cual lo llena de mucha fuerza y lo motiva para cantar como nunca antes.

Minutos previos de llegar al Tocadiscos y ubicarse en la aguja, él escoge a Maía para cantarle en primer lugar y luego de lograr que uno de los mentores baile, recibe los siguientes comentarios:

"Yo no sé si estabas muy nervioso o muy confiado, pero me alegra que en los dos ultimos puestos hayas mostrado que también eres un gran sonero", afirma la intérprete de 'Se me acabó el amor'.

