Madres cabeza de familia en la moda: creatividad detrás de una máquina de coser

Quiénes están detrás de esa prenda que ha llamado tu atención es una pregunta que ha ido rondando en la cabeza de muchos y es por esto que a través de este artículo se contará la historia de dos marcas colombianas que resaltan la labor de mujeres cabeza de familia que a pulso han logrado sacar a sus familias adelante a través de su trabajo detrás de una máquina de coser.

Por un lado, se encuentra Juliana Sánchez, una mujer bogotana que quiso llamar a su marca por su nombre.

El 28 de diciembre de 2018 decidió emprender su viaje en el mundo textil, lanzando al público su primera colección, inspirada en sus sentimientos, recuerdos, viajes y en todo lo que la hace vibrar.

Publicidad





Publicidad

Y, aunque hasta el momento solo ha presentado tres colecciones: la primera, llamada ‘Vivir’: la segunda, ‘Liberdade’ y la tercera, ‘Closer to the stars’; su crecimiento se ha visto reflejado de manera orgánica, pues tiene todo un equipo acompañándola: madres cabeza de familia.

Ubicadas en la ciudad de Bogotá, desde Héroes, pasando por Floresta, Metrópolis, Alquería, Quiroga y Restrepo las prendas viajan de lugar en lugar para culminar un proceso exitoso, pulido y de buena calidad.

Publicidad

Publicidad





Cinco mujeres son las encargadas de estar tras el desarrollo de la indumentaria:

“Primero está Edelma, ella cose todo lo que tenga caucho, yo prefiero llamarla ‘la dura del caucho’, su especialidad: los pantalones y las faldas. Después Lucerito, encargada de los acabados más delicados. Le sigue Jenny, una diosa de la lycra, trabaja especialmente con camisetas y sacos. Carolina, junto conmigo, hace los moldes de cada prenda, nos gusta ser precisas en esta parte, pues cada mínimo error puede echarlo a perder todo, ella hace el corte industrial, uno de los pasos esenciales a la hora de confeccionar. Luego se encuentra Liz, quien hace el control de calidad de todo y por último, estoy yo, que me encargo de diseñar, cortar, bordar y hacer los detalles a mano”, afirma Juliana.

Pero, ¿por qué trabajar con ellas?

JS: En el mundo de la manufactura de confección siempre te vas a encontrar con mujeres, muchas de ellas tienen hijos y en la mayoría de los casos, son madres cabeza de familia, aunque en mi caso fue casualidad, ha sido enriquecedor.

Siento que con personas comprometidas con todo, les brota la responsabilidad y saben que dándose a conocer, seguirá llegándoles más y más trabajo, como una cadena.

Las conocí por internet, llamando y buscando lugares donde me pudieran ayudar a cumplir mi sueño, si hacíamos ‘match’, continuábamos trabajando y este fue mi caso, he logrado resultados increíbles.

Publicidad

¿Qué es lo que más se puede destacar de ellas?

JS: Son mujeres independientes; echadas para adelante, como se le dice; responsables y por supuesto, trabajadoras.

¿Cómo se distribuyen los pagos?

JS: Me he reigo por los valores del mercado de la confección en Colombia.

He pagado siempre lo que me han pedido y todo se ha hecho por medio de mutuo acuerdo, donde ambas partes están felices y es rentable. Siempre estoy acompañándolas para ver cuáles son sus necesidades y les ayudo en lo que más pueda.

Publicidad

A raíz del COVID-19, Sanchez ha tenido que buscar la forma de no parar: “somos un equipo y no podemos detener nuestro proceso, si no trabajamos, ellas no pueden tener un sustento para su familia, lo que saben hacer es ropa, así que a coser”, por ende, decidió continuar con la producción, “me iluminé en ese momento de crisis y les dije que debíamos seguir, no sé qué pueda venir en uno o dos meses debido a la pandemia, pero aquí estamos y vamos a sacar nuestra siguiente colección”, añadió. ¡El show debe continuar!

Publicidad





Por otro lado, Sixxta .

Un emprendimiento bumangués que ha cautivado los corazones colombianos con su derroche de creatividad.

Definen su iniciativa como una tienda museo, en donde más que encontrar prendas a la venta, son un colectivo que trabaja por visibilizar proyectos de poblaciones en condición de vulnerabilidad de la ciudad.

Publicidad



Llevan en el mercado más de cuatro años inspirando a mujeres con sus diseños coloridos, ideales para primavera y verano. Aunque antes se le conocía con el nombre de Jacinta Clothing, Sixxta logró impregnar de diversión el estilo de sus consumidoras.

Foto: Didier Hernandez.

Publicidad

En la cabeza se encuentra Mayra Gómez , que en la cuenta de Instagram de Sixxta se le describe como: “la número uno de la marca. La creadora de todo. Es muy alegre, fiel, justa y también un poco loca, le grita cosas felices a la gente cuando está feliz y vamos en el carro. Todos los que la conocen saben lo noble que es, es una persona que después de que la conoces no la quieres dejar salir de tu vida, toda su vida ha luchado por sus sueños, porque si algo tiene, es que sueña mucho”.

Publicidad





Detrás de cada blusa, cada vestido, cada detalle hay una mujer que día a día ofrece lo mejor de sí misma para realizar esta labor.



Gómez las describe así:

Publicidad

Doña Helda

La encargada de elaborar nuestros amados ‘mom jeans’ y la jefa de nuestro laboratorio de índigo, su personalidad es increíble, genuina y arrolladora, como apodo a estos pantalones, les puse ‘mom Jeans locos’, porque realmente la estaban volviendo loca. Tiene también un corazón inmenso...gracias a la acogida del denim, buscamos ayuda con una fundación y ahora sus pupilos son personas que han cumplido su ciclo de desintoxicación de sustancia psicoactivas y están aptas para trabajar, así que ella les comparte sus saberes.

Publicidad





Publicidad

Doña Elsa

Mi favorita, no podía parar de sonreír mientras la dibujaba... nos ha llenado de amor de una forma increíble, se convirtió en otra mamá para nosotros, su apoyo incondicional y cariño nos han acompañado en los momentos más duros y felices.

Ella elabora todas las muestras y una parte importante de las prendas de tejido plano, sus manos hacen magia, las piezas más lindas y delicadas.

Publicidad





Publicidad

Doña María y Doña Hilda

Son dos hermanas llenas de una energía brutal, las conocimos por cosas del destino, gracias a una publicación en Facebook y son las reinas del corte, encargadas de cortar cada pieza que ustedes usan, ellas trabajan en un pequeño garaje en Girón.

Allí doña María también emprende su propio negocio vendiendo hilos, agujas, cierres y todo lo relacionado a la confección

Publicidad

La palabra que mejor las define es paciencia, cosa que nosotros no tenemos mucho y que con el tiempo, gracias a ellas hemos aprendido más, jamás se les ve estresadas o preocupadas, cumplen con sus labores al día, sin apuros y siempre perfectamente elaboradas.

Como casi todas las personas que han cortado telas en su vida, son poco amigas del velo y el chalis; sin embargo, jamás se quejan de ningún ‘invento’ que se nos ocurre, pues todo lo hacen con amor.





Publicidad

Publicidad

Doña Edilma

Es la propietaria de la mercería más famosa de Girón, a pesar de ser una de nuestras proveedoras, también la consideramos de la familia Sixxta.

La conozco desde que estaba en la universidad, donde compraba todos los hilos, interlon, lanas y agujas.

Ir a visitar su local parece ser estar en el paraíso, es imposible ir y salir con las manos vacías, todo está distribuido por gamas de colores, desde los cierres, hasta la cola de ratón.

Publicidad





Definitivamente, tanto Juliana Sanchez, como Sixxta, cuentan con el apoyo y trabajo de mujeres inigualables, que con su granito de arena y talento, hacen posible que ocurra la magia con sus manos y sus máquinas de coser, que luchan día a día para levantar a sus familias. Ambos emprendimientos lograron darle una oportunidad a estas mujeres que dan todo de ellas para llevar un sustento a sus casas y por supuesto, que trabajan por la sostenibilidad y la visibilización del producto textil colombiano. Prendas hechas por mujeres y para mujeres.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Mira también:

Publicidad

Publicidad

Publicidad