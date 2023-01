Trucos para ganar en Parchís Star, el juego gratis de moda en cuarentena

Desde que se anunció la cuarentena en diferentes paises del mundo como medida para aplanar la curva de contagio del coronavirus, el aburrimiento ha tratado de invadir los hogares, pero los internautas lo han combatido regresando a los juegos familiares que existen desde hace muchos años como el parqués, pero ahora transformado a lo ‘moderno’.

Un ejemplo de ello es el famosos Parchís Star, el juego gratuito que se puede descargar en App Store y Play Store, el cual permitirá conectarnos con personas de todo el mundo, amigos y familiares para jugar y chatear a la vez.

Por supuesto, más alla de entretenerse, los usuarios buscan siempre ganar y vencer a sus contrincantes en el juego, para lo que existen unos trucos claves publicados por La República y aquí te los compartimos a continuación:

Asegura la llegada de una ficha a la meta

La primera ficha que sale es la que necesitas que vaya adelantándose de las demás. Pero no avances por delante de un enemigo cuando los dados solo te dejan quedarte en las casillas blancas y no en las bases.

Un protector por detrás:

Luego del avance de la primera ficha, lo ideal es que la segunda ficha que salga, vaya a pocos pasos de ti. La idea es que te brinde protección, que te permita tener dos opciones cerca de la meta. Y por supuesto, si algo sale mal, que sea esta la que se sacrifique si corres peligro de que te coman.

Comer a la ficha de tu amigo:

Puedes ponerte de acuerdo con tu amigo, si el partido es en equipo, para comerse y eso te ayuda a salvar una ficha clave.

Cuidado cuando comes o llegas a la meta:

Aunque tengas puntos extras para avanzar ya sea por comer o por llega a la cima, no te aceleres. Primero piensa bien qué ficha es la que debes comer para no quedar vulnerable. Es decir, cuenta bien si avanzar 10 casillas, no te pondrá por delante de tu oponente sin poder defenderte. Pues a él le puede salir un número que le permita comerte y sería nefasto.

¿Te fueron útiles estos tips? Aquí te compartimos un listado que te podrá enseñar mucho más sobre el juego de moda en cuarentena.

- A pesar de que debes dejar algunos puntos al azar, te ayudará pararte a planear las jugadas y pensar las distintas combinaciones que necesitas para llegar a tu objetivo.

- Siempre que tengas que poner una ficha en riesgo trata de que sea la menos avanzada.

- En caso de tener que arriesgar una ficha, pienses en la posibilidad que tienen tus contrincantes de poner en riesgo la suya en caso de no obtener el número deseado.

