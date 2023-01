Lia Samantha, una diseñadora ejemplo de lucha afrocolombiana

Todo empezó hace 19 años, cuando Lia Samantha se encontraba estudiando diseño y trabaja a la vez en la facultad de la universidad. Al estar tan vinculada con la música, un viaje sonoro le permitió innovar con sus amigos músicos y el sueño de poder crear piezas afrocolombianas se cumplió.

A través de siete colecciones, esta mujer ha recorrido pasarelas de Holanda, Estados Unidos y Colombia conocidas como: ‘Everyday afro’, inspirada en la afrocolombianidad, la cual tuvo la oportunidad de presentar en Colombiamoda, en el año 2014. Posteriormente, presentó ‘Aventura Boreal’, ‘EgypT’, ‘Te amo tanto’, ‘Latinoamérica’ y ‘Selva Negra’, con esta última, participó en CaliExposhow, en el año 2019.

¿Qué le inspira a Lia Samantha?

LS: Lo que más me inspira es estar cerca de la naturaleza, de las plantas, observar la vida, el crecimiento y el desarrollo. Por otro, lado me inspiran las historias de amor, escuchar a la gente cómo se conoce, además oír los relatos de nuestras comunidades afro, indígenas, la resistencia, por qué hacen lo que hacen a través del tejido, esto es algo que me llena el corazón.

Aunque a sus piezas se les conoce por ser bastante llamativas, afirma que sus colores predilectos para trabajar son el rojo, el dorado y el negro. ¿Por qué esta elección? No cabe duda que contienen mucha fuerza, sin dejar de lado que el oro hace parte de nuestra cultura y sin pensarlo dos veces, las tonalidades oscuras, son perfectas para neutralizar.

¿Qué es lo más llamativo de las colecciones de Lia Samantha?

LS: Además del color, es la manera de adornarnos ancestralmente, mostrar una identidad de las comunidades afro e indígenas. Antes estábamos muy enfocados en la moda desde una visión europea, teniendo como precedente el color negro, para nosotros evidentemente, no es así, somos diversos. La elegancia se basa en la cultura del color.

Cuenta que su equipo de trabajo se encuentra conformado especialmente por su familia, encabezado por su hermana, quien es su manager; su padre, que es sastre; Catalina Arguello, su patronista y Cesar Rubiano, detrás del lente, como su fotógrafo.

¿Es importante trabajar con personas que estén ligadas a lo étnico?

LS: En la moda, lo étnico es muy nuevo, cuando hablamos de moda, la gente piensa en algo lejano y elitista. En mi equipo de trabajo he estado también ligada a antropólogos que me han estado aportando muchísimo en la investigación. Siempre es menester entender sobre la cosmovisión de nuestros pueblos.

¿Qué le ofrece Lia Samantha a la moda colombiana?

LS: Una mirada a lo propio, a lo nuestro, porque la moda que conocemos nos la vendieron en televisores, empacadas en revistas de moda. La belleza de nuestros tejidos no se basa solamente en el color, sino que también en lo que representa espiritualmente.

A propósito del 21 de mayo, ¿qué significa para ti ser afrocolombiana?

LS: Es reconocer mi historia. Para que yo esté aquí, existieron ancestros que lucharon por la libertad. Es entender el trabajo que hemos desarrollado como afrodescendientes para aportar al mundo entero. Para mi es un orgullo decir que en Colombia tenemos muchas figuras conocidas en el deporte, la moda, la música y el diseño.

Finaliza comentando que se define como una mujer fuerte y que lo que más la llena de orgullo de ser afrocolombiana es poder convertir las situaciones difíciles y de racismo, en piezas hermosas. ¡Todo un ejemplo de valentía, inspiración y amor por su identidad!

