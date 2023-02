Camila Chaín relató cómo va su proceso de embarazo junto a su esposa Kelly Barrios

Camila Chaín y Kelly Barrios se casaron en 2017 y desde 2019 iniciaron el proceso para poder tener un bebé, pero luego de muchos inconvenientes y obstáculos lo lograron en en 2022 y ahora están esperando a su hijo que se llamará Tobías.

En medio de su proceso, la periodista confesó en el programa Día a Día, lo mucho que le comentan en redes sociales respectó a las acciones que realiza y cómo las personas le dicen qué debería hacer o no, mientras se encuentra embarazada.

Te puede interesar: ¡Van a ser madres! Camila Chaín y su pareja anuncian este embarazo

Camila relató que ella tiene claro que cada proceso de gestación es diferente para cada mujer y que por eso prefiere no opinar en redes sociales sobre lo que le funciona a ella, ya que no quiere causar algún tipo de controversia o que algo que resulte mal.

La locutora también comentó que ella desde siempre se ha tinturado el cabello de mono, pero que antes de volver a hacerlo prefirió ir a preguntarle a su médico tratante si podía o no hacerlo. Su doctor le dijo que no había ningún problema, sin embargo, su peluquero de toda la vida le dijo que prefería no hacerlo por su cuidado.

Publicidad

Para Camila era muy importante revelar el sexo de su hijo de una forma diferente y auténtica como ella, dado que un día se levantó y decidió componer una canción. Por eso, en medio de la fiesta para anunciar si era niño o niña, dio a conocer a todos sus seres queridos y amigos que estaban presentes la canción que al final decía el nombre de Tobías.

Conoce más: "La radio es el amor de mi vida": Camila Chaín regresa a la radio en 'Kallejiando'

La periodista relató en el programa lo curioso que ha sido para ella el tema de los antojos, ya que desde siempre ha sido muy amante del chocolate y esto no cambió durante el proceso. Aunque su esposa sí experimentó antojos extraños de comida dulce.

Publicidad

En este momento se encuentra en su semana 31 de gestación y el nacimiento de su bebé estaría previsto para el 18 de abril, pero las dos están a la expectativa de que pueda nacer antes o un poco después.