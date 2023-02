Érika Zapata habló del bullying que sufrió y de los "no" que recibió cuando buscaba empleo

Érika Zapata es reconocida en los medios de comunicación por el gran cariño que los televidentes tienen por ella, una mujer que con su gran actitud y carisma ha conquistado el corazón de todos sus seguidores.

En la entrevista con Día a Día, relató cómo su vida antes no era así, pues desde pequeña sufrió de bullying por parte de sus compañeros de colegio, dado que en esa época su familia no tenía muchos recursos económicos.

Érika tiene 4 hermanos, con los cuales siempre tuvo la mentalidad de salir adelante, pero ella decidió tomar la responsabilidad de ser la que fuera a sacar a sus papás adelante, ese era el gran sueño de ella y el regalo que quería.

En el colegio que estudiaba sus compañeros la molestaban porque no tenía un uniforme nuevo o algunos útiles escolares necesarios, sin embargo, afirmó que no dejó que eso la opacara, así tuviera que usar la ropa que sus primas dejaban.

La periodista confesó que la universidad fue aún más dura, ya que le seguían haciendo bullying porque no contaba con mucha ropa para asistir a clases. Por ese motivo en un momento llegó a pensar que ya no quería volver a ir porque la habían humillado, pero sus papás le recordaron que era la esperanza de la familia y sin pensarlo dos veces siguió adelante y terminó su carrera.

Al inicio de su trabajo en los medios, varios le cerraron la puerta por la forma en que se expresaba y a sus jefes no les parecía bien, ya que desde siempre quiso pertenecer a la televisión y no le daban la oportunidad.

Sin perder la fe y luego de estar más de un año sin trabajo, recibió una llamada para poder cubrir a un compañero en Noticias Caracol de la edición de la noche. Se encomendó a Dios para poder hacerlo bien, y hoy en día trabaja en el 'Ojo de la noche' en Medellín y presenta el programa de 'La finca de hoy'.

Sus frases son icónicas y es lo que hace que las personas se sientan conectadas con ella y su forma de presentar las noticias con su estilo propio y auténtico. Un experimento que le funcionó y siente que es un aporte grande.

Érika Zapata agradeció a Caracol Televisión por cambiar su forma de percibir la vida y por permitirle seguir su esencia y no tener que cambiar su forma de ser. Por eso le dijo a sus seguidores que nunca dejen de perseguir sus sueños, que todo se puede volver realidad con mucha disciplina.

