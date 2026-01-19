Quién quedó sentenciado HOY en el ‘Desafío 2025’: esta dupla ya se esperaba la noticia

Con la victoria de Gamma en el Desafío de Sentencia y Hambre que tuvo lugar en el Box Azul durante el Desafío de Sentencia y Hambre, la casa naranja ahora tiene la posibilidad de poner el primer Chaleco de Sentencia del ciclo.

Tras finalizar la prueba, Rosa, Gero, Valkyria y Gio regresaron a la casa, donde se reúnen con Zambrano, Miryam, Kevyn y Tina para debatir a profundidad cuál sería la primera dupla sentenciada que tendría que defender su cupo en el programa durante el temido Desafío a Muerte que se desarrolla en el Box Negro.

Quién quedó sentenciado hoy en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Luego de meditarlo detenidamente y analizar tanto el rendimiento como el estado físico de los competidores, el grupo toma una decisión definitiva: Isa y Leo, integrantes del equipo Neos, serían los primeros sentenciados del ciclo.

La encargada de llevar la noticia a la casa adversaria es Miryam, quien asume el reto de comunicar una decisión que, sin duda, genera tensión. La sentencia no solo sorprende a Neos, sino que también reaviva una reciente preocupación relacionada con la salud de Isa.



Qué le pasó a Isa, integrante de Neos, en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Hace poco, Isa fue noticia en el programa luego de sufrir una caída durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Amarillo. El golpe fue fuerte y le provocó un intenso dolor en el coxis, lo que la llevó a pensar que podría haberse fracturado. La situación encendió las alarmas tanto en sus compañeros como en los televidentes, quienes siguieron de cerca su evolución.

Tras ser evaluada por el equipo médico del Desafío, se determinó que Isa no presenta una fractura y que puede continuar en competencia sin mayores restricciones. La confirmación fue dada por Andrea Serna durante el capítulo 117, llevando tranquilidad a la participante y aclarando su estado físico tras la eliminación de Sofía y Julio.

