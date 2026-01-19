Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Quién quedó sentenciado HOY en el ‘Desafío 2025’: esta dupla ya se esperaba la noticia - CaracolTV

Miryam, de Gamma, es la elegida para ir a entregar el temido Chaleco de Sentencia en Neos. Los integrantes de la casa verde hacen sus apuestas sobre quiénes quedan en riesgo de eliminación.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién quedó sentenciado HOY en el ‘Desafío 2025’: esta dupla ya se esperaba la noticia

Miryam, de Gamma, es la elegida para ir a entregar el temido Chaleco de Sentencia en Neos. Los integrantes de la casa verde hacen sus apuestas sobre quiénes quedan en riesgo de eliminación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Quién quedó sentenciado HOY en el ‘Desafío 2025’: esta dupla ya se esperaba la noticia