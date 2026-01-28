Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 28 de enero: pareja de Gamma irá Muerte

En el capítulo 124 del ‘Desafío del Siglo XXI’, tras su victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar, el equipo Neos se prepara para enviar dos Chalecos de Sentencia a Gamma. La decisión se da en un contexto particular, ya que todo Neos se encuentra sentenciado al Desafío a Muerte, por lo que debe elegir a qué pareja enfrentará como rival en el Box Negro. La elección se convierte en un punto central del capítulo, ya que define los próximos cruces dentro del ciclo.

Mira también: Por qué Gamma tiene asegurando los próximos cuatro Chalecos en el 'Desafío' así gane



Dentro de Neos, las conversaciones giran en torno a qué duplas de Gamma no han ido recientemente al Desafío a Muerte. En ese análisis, el equipo apunta a Valkyria y Gio, así como a Gero y Rosa. Estos nombres se mencionan como las opciones que cumplen con el criterio que plantea Neos al momento de tomar la decisión sobre la sentencia.

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ hoy 28 de enero

Rata es el encargado de llevar los Chalecos de Sentencia al equipo Gamma. Su llegada marca el momento en el que se confirman los nombres elegidos por Neos. Los chalecos son para Gio y Valkyria, quienes reciben la noticia de manera positiva. La entrega se da después de que, previamente, Gio y Gero tuvieran un roce relacionado con el tema de la sentencia.

Mira también: Miryan alarma a Gero al contarle en el 'Desafío' la prohibición que le hizo un pretendiente

Publicidad



Antes de la visita de Rata, Gero aseguró que Gio no había ido al Desafío a Muerte. En medio de esa conversación, Gio respondió que haber tenido la prenda contaba como un sí. Con la entrega de los chalecos, la discusión previa queda superada por la confirmación del resultado.

Valkyria y Gio reciben los Chalecos de Sentencia y asumen que deberán enfrentar el Desafío a Muerte en el Box Negro. La dupla queda oficialmente sentenciada y se suma a las parejas que ya se encuentran en esa instancia. Mientras tanto, Gero y Rosa quedan fuera de la sentencia directa en este momento del ciclo.

Publicidad

Mira también: Kevyn, campeón del 'Desafío 2024', deja callado a Leo por decirle que su cuarto de hora ya pasó

Con esta decisión, Neos cumple con la tarea que le corresponde tras ganar el Desafío de Sentencia y Bienestar. El equipo no solo conserva el control sobre la sentencia, sino que también define a uno de sus futuros rivales en el Desafío a Muerte. Gamma, por su parte, asimila la noticia y se reorganiza internamente tras conocer qué pareja deberá representar al equipo en el Box Negro.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.