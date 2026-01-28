Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 28 de enero: pareja de Gamma irá Muerte - CaracolTV

Con su victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar, Neos se queda con la posibilidad de poner los nombres de la pareja que competirá contra ellos en el Box Negro durante el Desafío a Muerte.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 28 de enero: pareja de Gamma irá Muerte

Con su victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar, Neos se queda con la posibilidad de poner los nombres de la pareja que competirá contra ellos en el Box Negro durante el Desafío a Muerte.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (25).jpg