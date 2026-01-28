Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 28 de enero y se quedó con los 20 millones de pesos - CaracolTV

Equipos llegan al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Con esta prueba se definen a los ganadores de 20 millones de pesos y también quiénes pondrán los nombres de los sentenciados.

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 28 de enero y pondrá nombres a los chalecos de Gamma



Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de ene, 2026
