Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 28 de enero y pondrá nombres a los chalecos de Gamma

En el capítulo 124 del Desafío del Siglo, Andrea Serna se reúne con las duplas de los equipos Neos y Gamma para dar inicio al Desafío de Sentencia y Bienestar. La prueba se lleva a cabo en el Box Blanco, en un circuito de aire, y además define al ganador de los 20 millones de pesos entregados por Rexona Clinical. Los equipos llegan a este punto del ciclo con la claridad de que el resultado tendrá consecuencias directas tanto en la competencia como en la toma de decisiones estratégicas.

Por parte de Gamma participan Miryan y Zambrano, junto a Valkyria y Gio. En representación de Neos compiten Deisy y Potro, además de Rata y Valentina. Andrea explica las condiciones dee la prueba y da paso a la competencia.

Quién ganó hoy el 'Desafío' hoy 28 de enero

Neos se queda con la victoria en el Desafío de Sentencia y Bienestar. El resultado se define gracias a la ventaja que le da Rata al equipo al ser el primero en salir a la pista y alcanzar la Moneda Dorada. Este movimiento inicial marca la diferencia dentro del desarrollo de la prueba y permite que Neos avance con mayor rapidez frente a Gamma. Más adelante, Potro también logra una definición clave que consolida el resultado a favor de su equipo.

Durante el desarrollo de la competencia, los participantes completan el recorrido sin caídas. En el caso de Gamma, a Gio se le complica un poco la puntería en uno de los momentos de la prueba, lo que retrasa el avance de su dupla frente al ritmo que mantiene Neos.

Con este resultado, Neos no solo conserva las comodidades, sino que también se queda con el premio económico de los 20 millones de pesos. Además, Rata obtiene la posibilidad de competirá en nombre del grupo en la Máquina de Dinero, lo que representa una oportunidad adicional dentro de la dinámica del programa.

La victoria también le otorga a Neos la responsabilidad de poner los nombres de los próximos sentenciados. Esta decisión se convierte en un punto central tras el cierre del Desafío de Sentencia y Bienestar, ya que define el rumbo de las parejas que deberán enfrentar el siguiente momento decisivo del ciclo.

