Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 27 de enero: capítulo 123 del programa - CaracolTV

Gio es el encargado de entregar los Chalecos de Sentencia en Neos. Al llegar no solo les da ánimos, sino que también les pregunta cómo han decidido repartirse el dinero de la Moneda Dorada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién quedó sentenciado en el ‘Desafío’ HOY 27 de enero: se complica el panorama para Gamma

Gio es el encargado de entregar los Chalecos de Sentencia en Neos. Al llegar no solo les da ánimos, sino que también les pregunta cómo han decidido repartirse el dinero de la Moneda Dorada.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (32).jpg