La Reina del Flow
'La Reina del Flow 3'
Karol G y Feid
Quién quedó sentenciado en el 'Desafío 2025' hoy: Rosa regresó llorando tras entregar el chaleco

Rosa es la elegida para ir a entregar el segundo Chaleco de Sentencia del ciclo en la casa Neos. Al llegar no solo encuentra bajoneados a sus oponentes, sino que también se preocupa por propuesta de Leo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ene, 2026
