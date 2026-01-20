Quién quedó sentenciado en el 'Desafío 2025' hoy: Rosa regresó llorando tras entregar el chaleco

Luego del Desafío de Sentencia y Servicios, en el que el equipo Gamma obtuvo la victoria y Neos resultó perdedor, los integrantes de la escuadra naranja se reúnen para definir su siguiente movimiento dentro del juego. El objetivo del encuentro es decidir a qué participantes de Neos les enviarán los Chalecos de Sentencia, los cuales determinan quiénes deberán enfrentarse al Desafío a Muerte en el Box Negro.

En este sentido, se define que Rosa será la encargada de comunicar la decisión. Con los chalecos en mano, ella se dirige a la casa de Neos para cumplir con la tarea asignada por su equipo.

Al llegar al territorio de la escuadra verde, Rosa se encuentra con un ambiente marcado por el bajo estado anímico de los participantes. Frente a ellos, procede a colocar los Chalecos de Sentencia a Rata y Valentina, confirmando así que ambos deberán enfrentar la eliminación.

Durante la visita, Rosa percibe el impacto emocional que atraviesan sus rivales. En especial, observa la actitud de Leo, quien se muestra afectado por la mala racha que enfrenta el grupo. En medio del encuentro, Leo manifiesta que se siente resignado ante la posibilidad de perder junto a Isa en la eliminación, teniendo en cuenta que ella atraviesa un momento delicado de salud. Ante estas palabras, los integrantes de la escuadra le brindan mensajes de apoyo.





Tras cumplir con su misión, Rosa abandona la casa Neos y regresa al campamento de Gamma. Al reencontrarse con sus compañeros, no puede contener las lágrimas y les cuenta cómo encontró a sus oponentes. Relata el estado emocional en el que se encuentran y la forma en que recibieron la sentencia, compartiendo la experiencia vivida durante la entrega de los chalecos.

Mientras tanto, en la casa Neos, los participantes comienzan a organizarse para desplazarse hacia Playa Baja. La decisión responde a la intención de proteger el dinero acumulado dentro del juego, evitando ponerlo en riesgo en medio de la etapa que atraviesan. El equipo se prepara para el traslado, ajustando sus pertenencias.

