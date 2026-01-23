Quién quedó eliminado del Desafío hoy 23 de enero: parejas de Neos y Gamma se enfrentaron

El capítulo del 'Desafío del Siglo XXI' emitido este 23 de enero se centra en el Desafío a Muerte, instancia en la que cuatro parejas se enfrentan en el Box Negro para definir una eliminación. En esta jornada participan tres duplas del equipo Neos y una del equipo Gamma, todas previamente sentenciadas. Andrea Serna se reúne con los equipos completos para explicar las condiciones de la prueba y dar inicio al enfrentamiento.

Las parejas que compiten en esta instancia son Rata y Valentina, Potro y Deisy, Kevyn y Tina, y Leo e Isa. Tres de estas duplas pertenecen a Neos, mientras que Kevyn y Tina representan a Gamma. La dinámica del Box Negro se desarrolla bajo un ambiente de expectativa, ya que el resultado define la continuidad de los participantes dentro de la competencia.

Es necesario mencionar que antes del día de la eliminación, se presenta un momento de tensión entre Leo y Kevyn. El cruce se origina cuando Leo manifiesta desacuerdo con la permanencia de Kevyn en el juego, argumentando que ya fue ganador de la edición 2024 del programa. El intercambio se da frente a los demás competidores y antecede al Desafío a Muerte.

La prueba se desarrolla con las cuatro parejas compitiendo de manera simultánea. Cada dupla debe completar el circuito establecido según las reglas explicadas previamente por la producción.



Quién ganó el 'Desafío' hoy 23 de enero

La primera pareja en completar la prueba es Potro y Deisy, quienes aseguran su permanencia en el programa. En segundo lugar terminan Kevyn y Tina, representantes de Gamma, seguidos por Rata y Valentina. Con estos resultados, las tres parejas logran superar el Desafío a Muerte y continúan en competencia.

La última dupla en finalizar el circuito es Leo e Isa, quienes quedan en la posición de eliminación. Durante la prueba, Isa compite pese a haber presentado previamente un problema en el coxis. A lo largo del enfrentamiento, Isa completa cada etapa asignada junto a Leo sin abandonar el circuito.

El resultado del Desafío a Muerte determina la salida de Leo e Isa del Desafío del Siglo XXI. Con esta eliminación, se reduce el número de participantes en el equipo Neos y se redefine el panorama de la competencia tras una jornada decisiva en el Box Negro.

