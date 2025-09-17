En vivo
LA INFLUENCER

Quién quedó eliminada del Desafío HOY: Un pequeño descuido causó retraso y frustración

Tina, Mencho y Deisy se enfrentaron en el Desafío a Muerte. Aunque lograron apoyarse en un tramo de la pista, un descuido de una de ellas la retrasó y finalmente le costó su permanencia en la competencia.

