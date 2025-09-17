Quién quedó eliminada del Desafío HOY: Un pequeño descuido causó retraso y frustración

El décimo ciclo llegó a su fin y en el capítulo 54 del Desafío Siglo XXI se llevó a cabo el Desafío a Muerte entre mujeres. Aunque inicialmente se había definido que serían cuatro las competidoras en el Box Negro, finalmente Rosa se quitó el chaleco al revelarse como la Elegida y cumplir con la misión asignada. Así, las que se enfrentaron fueron Mencho, Tina y Deisy.

Cómo fue la prueba en el Desafío a Muerte

Las sentenciadas iniciaron desde el nivel superior del Box, donde tuvieron que desamarrar una cuerda sujeta a un aro de madera para luego descender. Después atravesaron un estrecho túnel lleno de obstáculos, pasaron sobre un tubo, escalaron una malla y, ya en el segundo nivel, desataron una vara que lanzaron al piso antes de regresar al primer nivel bajando por otra malla.

En esa etapa tuvieron desatornillar cuatro tornillos de una estructura de más de cuatro metros de altura, lo que hizo que cayeran cuatro discos de 10 kilos. Con ellos en mano, volvieron a pasar por debajo de una malla, encima del tubo y nuevamente por el túnel de madera.

La parte final exigía máxima precisión: rodar los discos sobre una mesa para que encajaran exactamente en un canal. Solo las dos primeras en lograrlo aseguraron su permanencia en el Desafío.



Quién quedó eliminada del Desafío Siglo XXI

A pesar de que Deisy tomó la delantera, cometió varios errores en la pista del Box Negro. Primero, comenzó a desamarrar la vara en el carril de Mencho y, más adelante, al dejar caer los cuatro discos que debía llevar al inicio del Box, se le quedó uno, por lo que tuvo que devolverse y por esto perdió tiempo valioso. De esta forma, Deisy de Alpha fue eliminada del Desafío Siglo XXI.

