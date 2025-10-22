Quién ganó HOY la prueba de Sentencia y Hambre en el Desafío: hubo mordida y desesperación

Durante la prueba de Sentencia y Hambre, los equipos Omega y Gamma salieron a la arena con la firme intención de no ceder ni un punto. Ser derrotados implicaría pasar todo el ciclo sin alimentos, motivo suficiente para que ambos lucharan con intensidad por mantener ese privilegio y sumar un nuevo triunfo.

La conformación de los equipos fue la siguiente:



Gamma: Potro, Juan, Yudisa, Mencho y Valentina.

Omega: Katiuska, Rosa, Tina, Rata y Leo.



Quién ganó la prueba de Sentencia y Hambre

Omega logró completar los siete puntos y se llevó la victoria. Por su parte, Gamma no se desmotivó por este resultado, porque indicaron que lo hicieron muy bien pese a todo lo que ocurrió dentro de la pista. Ahora los que ganaron tienen que pensar a qué hombre le enviarán el chaleco.

En medio de la prueba ocurrieron varios hechos que dejaron impactados a más de uno. El primero fue cuando Leo preocupó a su equipo, porque al parecer estaba sangrando. Por lo cual, Tina y Rosa lo ayudaron, mientras todos estaban esperando al siguiente turno de la prueba.

Otro detalle que llamó la atención fue cuando Valentina mordió a Rosa en una parte del cuerpo. Zambrano, no dudó en reírse por como sucedieron los hechos. Como al integrante de Gamma se sentía ahogada, ya que la de Omega estaba muy cerca de su pecho, todo lo hizo como un mecanismo de defensa.



De qué trató la prueba del Desafío

Según informó Andrea Serna, los participantes debían correr por momentos para ver unas fichas. Estas las debían recordar muy bien, para luego correr hacia donde unos cojines y buscar el correcto. Después de esto, no se podían dejar quitarlo, porque el equipo contrincante podía robárselo, pero para ello tuvieron que hacer varias maromas.



A raíz de la competencia, Omega se fue muy contento porque empezó con toda el ciclo 15 y ahora lucharán para seguir victoriosos en las siguientes pruebas. ¿Qué pasará? No te despegues del Desafío Siglo XXI.

