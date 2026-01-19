Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Quién ganó en el ‘Desafío 2025’ HOY 19 de enero: prueba de Sentencia y Hambre - CaracolTV

Andrea Serna se reúne con dos duplas de Neos y Gamma en el Box Azul para el Desafío de Sentencia y Hambre. Un grupo gana ventaja debido al error de una Súper Humana.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Azul y por qué Valentina salió llorando

Andrea Serna se reúne con dos duplas de Neos y Gamma en el Box Azul para el Desafío de Sentencia y Hambre. Un grupo gana ventaja debido al error de una Súper Humana.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Azul y por qué Valentina salió llorando