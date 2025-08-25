Publicidad

La Reina del Flow
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Quién fue el Mejor Equipo del Ciclo y cuánta plata ganó: participantes se sorprenden

Luego de que Omega ganara el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Andrea Serna se reúne con cada uno de los equipos para hablar sobre la prueba y también dar noticias acerca del dinero.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: agosto 25, 2025 10:15 p. m.