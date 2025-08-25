Quién fue el Mejor Equipo del Ciclo y cuánta plata ganó: participantes se sorprenden

Primero, Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, felicita a Omega por haber quedado de primeras en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Por lo cual, le pregunta al equipo cómo hicieron para vivir esa emoción y Juan indica que para nadie es un secreto todo lo que pasó, pero que lo malo ya pasó.

Mira también: Así se veía Mencho, del Desafío, hace más de 10 años cuando practicaba la halterofilia



Quién fue el Mejor del Ciclo en el Desafío

Tras esto, se refirió a Potro, quien no podía aguantar las lágrimas tras la victoria. Y él indica que "la gente se confunde conmigo, piensa que yo soy boxeador y que por eso soy brusco, pero soy todo lo contrario, yo soy muy sentimental. Jamás habíamos ganado esta prueba y todos lo necesitábamos esto. Cuando Juan mete ese punto, me recuerda a mi hija".



Ahora bien, tras este momento tan emotivo, Serna confirma que Omega se lleva 10 millones de pesos y además, la Suite ditu. Por otra parte, informó Gamma también obtuvo la misma cantidad y el equipo liderado por Juan volvió a recibir ese dinero. Katiuska y Yudisa fueron a reclamar los maletines con toda la emoción del mundo. Esto lo puedes revivir en el minuto 45:40

Publicidad

Cómo son los castigos en el Desafío

Unos segundos después, Andrea se refiere al castigo que hará algunos de los equipos. En este caso, solo pueden escoger entre cama de piedras y noche a la intemperie, y ahí explica cómo es cada uno. El primero que se indica, todo el grupo deberá pasar la noche en aquel lugar y cada vez que suena una alarma, para hacer alguna actividad que no gaste mucho tiempo, así sucesivamente; mientras tanto, los demás, no pueden tocar el suelo.

Mira también: Dani y Tina, las mellizas del Desafío, fueron protagonistas de dos videos y nadie lo notó

Publicidad

En el lado de la noche en la intemperie, también será en el rincón de los castigos y no habrá un kit de supervivencia, ni un toldo, ni una carpa. Asimismo, indica que la parte techada va a estar cerrada. Tras esta explicación, Omega define que van a escoger cama de piedras, tras dialogarlo entre todo el equipo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.