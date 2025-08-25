Quién fue el Mejor Equipo del Ciclo y cuánta plata ganó: participantes se sorprenden

Publicidad
Primero, Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI, felicita a Omega por haber quedado de primeras en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Por lo cual, le pregunta al equipo cómo hicieron para vivir esa emoción y Juan indica que para nadie es un secreto todo lo que pasó, pero que lo malo ya pasó.
Tras esto, se refirió a Potro, quien no podía aguantar las lágrimas tras la victoria. Y él indica que "la gente se confunde conmigo, piensa que yo soy boxeador y que por eso soy brusco, pero soy todo lo contrario, yo soy muy sentimental. Jamás habíamos ganado esta prueba y todos lo necesitábamos esto. Cuando Juan mete ese punto, me recuerda a mi hija".
Ahora bien, tras este momento tan emotivo, Serna confirma que Omega se lleva 10 millones de pesos y además, la Suite ditu. Por otra parte, informó Gamma también obtuvo la misma cantidad y el equipo liderado por Juan volvió a recibir ese dinero. Katiuska y Yudisa fueron a reclamar los maletines con toda la emoción del mundo. Esto lo puedes revivir en el minuto 45:40
Unos segundos después, Andrea se refiere al castigo que hará algunos de los equipos. En este caso, solo pueden escoger entre cama de piedras y noche a la intemperie, y ahí explica cómo es cada uno. El primero que se indica, todo el grupo deberá pasar la noche en aquel lugar y cada vez que suena una alarma, para hacer alguna actividad que no gaste mucho tiempo, así sucesivamente; mientras tanto, los demás, no pueden tocar el suelo.
En el lado de la noche en la intemperie, también será en el rincón de los castigos y no habrá un kit de supervivencia, ni un toldo, ni una carpa. Asimismo, indica que la parte techada va a estar cerrada. Tras esta explicación, Omega define que van a escoger cama de piedras, tras dialogarlo entre todo el equipo.
