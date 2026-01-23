Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Periodista de Noticias Caracol se despide
Programación de Caracol

Qué pasó con el castigo de Neos en el Desafío: capítulo 23 de enero - CaracolTV

Rata, Valentina, Deisy, Potro, Isa y Leo llegan al Rincón de los Castigos para cumplir con la penitencia. El cansancio del ciclo y los problemas de salud mental le pasan factura al grupo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Neos cumple el castigo del Ejercicio con Sobrecarga: Isa llora por su lesión en el coxis

Rata, Valentina, Deisy, Potro, Isa y Leo llegan al Rincón de los Castigos para cumplir con la penitencia. El cansancio del ciclo y los problemas de salud mental le pasan factura al grupo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (11).jpg