Qué les pasó a Grecia y a María C: retrasaron a sus equipos por el mismo inconveniente en el Desafío

Los tres equipos, Alpha, Omega y Gamma, se enfrentan una vez más al Box Azul. En esta ocasión, Andrea Serna, la presentadora del programa de los colombianos, pide dos mujeres y dos mujeres para la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

Qué le pasó a María C y Grecia en la prueba

En esta oportunidad, estos son los participantes que estuvieron en competencia: Valentina, Manuela, Gero, Lucho, Grecia, Yudisa, Gio, Cris, Katiuska, María C, Juan y Potro, pero solo un equipo logró llevarse el triunfo.



Ahora bien, es de destacar que, hubo dos momentos que llamaron la atención. El primero fue cuando Grecia, de Gamma, no podía subir el obstáculo de la rampa, aunque le costó, lo logró tras varios intentos. Asimismo, le sucedió a María C, de Omega, quien se frustró por un momento, pero lo hizo y ayudó a su equipo a ganar. Lo puedes ver acá en los minutos 20:05 y 26:55

Cómo era la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

Los participantes debían atravesar la pista pasando por varios obstáculos, el primero fue una piscina. Luego subir por una rampa y descender por ella hasta otra piscina. Posteriormente, debieron subir a la plataforma para agarrar unos balones, al tenerlos se devolvieron haciendo el mismo circuito.

El último participante que lo realice dio subir a una ruleta para ubicar cada uno de los balones en los huecos respectivos. El equipo que lo logró de primeras, no solo se llevará dinero y la tranquilidad de no recibir chaleco, sino también el pato para ir a la Suite ditu.

