Qué le dijo el médico a Zambrano; él lloró en los exámenes: “Le pido a Dios que me dé firmeza”

Al comienzo del capítulo 84 del Desafío Siglo XXI, Zambrano preocupó a sus compañeros de Omega, porque se mostró enfermo. Precisamente, Katiuska y Rosa lo fueron a ver, y se dieron cuenta de que estaba con la temperatura alta.

Mira también:



Tras esto, él empezó a decir a que los quería mucho y que los iba a extrañar. A lo que la capitana del equipo, le preguntó la razón por la que estaba diciendo eso. A lo que el deportista afirmó que no se sentía bien y que por eso había pedido que el equipo médico lo revisara.

Minutos después llegó el paramédico y se lo llevaron para hacerle los chequeos respectivos. Mientras esto sucedía, su equipo le deseó lo mejor, porque lo quieren de regreso para continuar dando lo mejor en el Desafío Siglo XXI. Quedaron preocupados, pero con la fe de que estará bien para las próximas pruebas. Posteriormente, cuando todos estaban en la sala hablando, entró Zambrano.

“Me miraron, me tocaron y sí, tengo fiebre. Que me quede quieto y que me van a hacer unos exámenes para mirar dónde es esa fiebre, porque no tengo gripa y no me duelen las amígdalas. Me pusieron una inyección, unas pastillas y me dijeron que me cuide. Me preguntaron si me habían picado los mosquitos y lloré del dolor”, afirmó.



Cuando le comentó a su equipo cómo se estaba sintiendo, Rosa le preguntó si le gustaría hacerse los exámenes, a lo que Katiuska le dice que es lo mejor, porque ella lo ve muy mal. Asimismo, Zambrano expresó que es una oportunidad para ver en detalle qué le produce la fiebre y si tiene algún tipo de infección.

Publicidad

Mira también:

Después, entre todos estaban diciendo que van a hacer positivos para que todo salga bien. Luego, el atleta expresa lo siguiente. “Yo siempre le pido a Dios que me de firmeza, que los planes de él son perfectos”.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.