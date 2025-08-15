Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: un participante se rinde en el Box Blanco

Primero, Andrea Serna, presentadora del Desafío, confirma que están en juego 10 millones de pesos y que el castigo lo debe cumplir Omega y si ganan, lo podrán escoger. Asimismo, afirmó que competirán en el Box Blanco dos hombres y dos mujeres.

Mira también: Por qué se pelearon Deisy y Leo en el Desafío: la joven lo empujó y usó palabras altisonantes



Cómo es la prueba en el Desafío

Esta prueba serpa por relevos. Los participantes primero treparán por una malla de sogas, para después cruzar en zig-zag por un obstáculo suspendido, que finaliza con un equilibrio sobre un tronco.



Luego tendrán que subirse por una garrucha y desplazarse por un cable, para llegar a un cofre del que tomarán 15 bolsitas de arena, que deberán transportar sobre una escalera con sacos atravesados. Desde el piso superior, lanzarán las bolsas para derribar cuatro bolas de concreto. El equipo que primero lo consiga será el ganador de los 10 millones de pesos y el pato para ir a la Suite ditu.

Los hombres arrancan dándola toda, pero en el segundo obstáculo se caen los tres y deben empezar de nuevo toda la pista. Rata y Gero son los que más comenten errores al inicio de la pista, y por ellos su equipo empieza a quedarse atrás, así, dándole una ventaja grande a Omega para ganar.

Mira también: Tina le confiesa a Eleazar sus sentimientos en el Desafío: “Un partido interesante”

Publicidad

Minutos después, Miryan dura bastante tiempo en el obstáculo de puntería. Aunque su equipo la anima, ella no logra derribar las bolas de concreto. Mientras esto, los demás equipo, Alpha y Gamma, logran adelantarse para estar más cerca a la meta.



Quién ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

Cuando ella ya logra cumplir el objetivo, sale corriendo para que Juan, el último compañero de Omega, haga todo el circuito y darles la victoria. A la par, Gamma se adelanta demasiado y están a punto de ser los primeros. Aunque Rosa se demora un poco en la puntería, logra hacerlo y así sucesivamente pasando por Zambrano y Yudisa.

Cuando Juan arranca la pista, se da cuenta de que el otro equipo va a ganar y por eso decide rendirse y quedarse quieto, porque no alcanzaba a ir y volver en tiempo récord. Por lo cual, en menos de unos segundos Gamma obtuvo el primer puesto y celebran con toda.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.