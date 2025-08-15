Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: un participante se rinde en el Box Blanco

Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: un participante se rinde en el Box Blanco

En este capítulo 32 del Desafío, los participantes se enfrentan en el Box Blanco en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Para ello, Gamma, Alpha y Omega, deben escoger muy bien a los integrantes para ser los ganadores.