Primera sentenciada del Desafío en el ciclo de mujeres: inconforme, ella misma se puso el chaleco

Alpha se convirtió en el ganador oficial del Desafío de Sentencia y Hambre del sexto ciclo del Desafío del Siglo XXI. Al regresar a casa, los competidores que se presentaron al terreno de juego les contaron a sus compañeros cómo se vivió el encuentro deportivo y aprovecharon para conversar cuál sería su próximo movimiento en La Ciudad de las Cajas.

Mira también: ¿Le salió a deber? Abrahan aseguró que Gero no debió arriesgarse en el Desafío a Muerte por él



En esta ocasión, Valentina fue la designada para entregar el primer Chaleco de Sentencia femenino en Playa Baja, lugar en el que se encuentra ubicado Omega luego de que incumplieran con el castigo de cortar troncos en el Rincón de los Castigos.



Quién quedó sentenciado en el Desafío 2025

La Súper Humana no entró en detalles al contarles a sus rivales los motivos por los que tomaron esta decisión, pero sí hizo énfasis en que no le parecía justo que Katiuska aceptara ir al Desafío a Muerte en el Box Negro porque está enfrentando un complejo episodio debido a la mala racha de su equipo en el terreno de juego.

“Yo no tengo muchas palabras para decirles porque sé que esto es muy duro. También les digo que muchas veces me quería rendir porque no es fácil, pero crean que todo es mental, entonces no sé cómo vayan a tomar la decisión del chaleco (…) Yo si fuera ustedes, no estaría de acuerdo con que se lo pusiera Katiuska”, comentó.

Mira también: Katiuska no aguanta y llora por la difícil situación que pasa Omega en el Desafío

Publicidad

A pesar de su comentario, Katiuska aseguró que la decisión ya estaba tomada, por lo que le pidió ayuda a su amigo Juan para que le ayudara a ponerse la temida prenda. Juan, por su parte, le solicitó a Valentina de forma sarcástica que les agradeciera a sus excompañeros de Alpha por haberlos atacado; sin embargo, poco después les dio aliento a sus colegas para mantenerse fuertes en la contienda.

Mira también: Cuánta plata perderá Omega por incumplir con el castigo en el Desafío: esta es la cifra

Publicidad

“¿Cuántas veces estuvimos afuera queriendo estar acá adentro? Ya lo logramos. Aguantamos lo más, aguantemos lo menos ahora, esto es una pendejada. Claramente en las condiciones que estamos es muy difícil competir, pero el que es atleta y competidor siempre que está en una competencia se olvida de todos los dolores, de que no ha comido, se olvida de los problemas y eso es lo que tenemos que aplicar”, comentó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.