Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Primera sentenciada del Desafío en el ciclo de mujeres: inconforme, ella misma se puso el chaleco

Primera sentenciada del Desafío en el ciclo de mujeres: inconforme, ella misma se puso el chaleco

Luego de ganar el Desafío de Sentencia y Hambre, los integrantes de Alpha se reunieron para debatir a qué equipo le enviarían el próximo Chaleco de Sentencia teniendo en cuenta la dinámica de juego.