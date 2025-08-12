La puntería y la resistencia fueron claves en la prueba de Sentencia y Hambre del Desafío

En la prueba de Sentencia y Hambre, Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, llamó a tres hombres y dos mujeres para luchar en el Box Azul. Los equipos, Gamma, Alpha y Omega, deben luchar por su comida en este ciclo.

Cómo será la prueba

Cada participante por equipo deberá arrancar del inicio para superar dos obstáculos antes de ingresar a la piscina. En el medio de esta encontrarán una canasta de donde deberán sacar dos balones basquetbol y uno de fútbol americano.

Tras esto, deberán atravesar una estructura piramidal, saltar a la otra piscina para llegar a las escaleras y así continuar a la parte superior del Box. Desde allí lanzará los balones, hay un compañero que está colgado. Él deberá recibirlos y sostenerlos hasta completar 12. El primer equipo en terminar el recorrido, sin que ningún balón caiga, es el ganador.

Quién ganó la prueba de hoy en el Desafío

Ahora bien, luego de que cada uno la diera toda en la pista, Alpha fue el primero en llegar con su equipo completo, mientras Leo se ocupó de no dejar caer los balones. Después llegó Gamma, el segundo puesto, y celebraron que iban a recibir algo de comer.

Tras este hecho, algunos integrantes de Omega, Katiuska y Miryan, no se contuvieron para demostrar su dolor al ver a su equipo perder de nuevo, en medio de la difícil etapa que viven en Playa Baja al no tener nada para comer.

