Desafío Siglo XXI
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
La puntería y la resistencia fueron claves en la prueba de Sentencia y Hambre del Desafío

La puntería y la resistencia fueron claves en la prueba de Sentencia y Hambre del Desafío

Los participantes de Omega, Alpha y Gamma, se vuelven a medir en el Box Azul del Desafío Siglo XXI. En esta oportunidad deben buscar la mejor estrategia para ganar y seguir más fuertes que nunca en la competencia.