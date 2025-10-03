Cuándo es la final de 'Karsu': dónde y a qué hora ver el último capítulo

'Karsu, la fuerza de ser madre', es una de las producciones que más acogida ha tenido entre los fanáticos de Caracol Televisión. Esta novela turca está próxima a su Gran Final, por lo que muchos esperan conocer qué pasará con Karsu, Bora, Reja, los niños y las demás personas que hacen parte de este exitoso proyecto que ha conquistado al público internacional.

Cuándo es la final de 'Karsu', la novela turca

De acuerdo con la información emitida en pantalla y en redes sociales, la producción llegará a su final el próximo martes 7 de octubre a las 6:00 p.m., después de 'La luz de mi vida', por lo que los seguidores podrán conectarse a la señal en vivo o podrán disfrutar del episodio en la sección de capítulos del home de la producción.



En reemplazo de esta serie, se anunció la llegada de 'Hilos de vida' a partir del 8 de octubre, que será transmitida desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. y después se le dará paso a 'La luz de mi vida' que irá de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

En qué va 'Karsu', novela turca que se encuentra en la recta final

La mujer se encuentra enfrentando uno de los momentos más complejos de su relación con Bora después de aceptar sus sentimientos y arriesgarse a darse una oportunidad en el amor. Esto debido a la llegada de su suegra, quien está dispuesta a arruinar su relación. Para ello, contrató a una mujer para que dañara su matrimonio y hasta ha cuestionado los métodos de crianza de la expareja de Reha.



Filiz y Gülnaz, por su parte, le han reiterado su apoyo a Karsu, de manera que ahora mismo están concentradas en hacerle pasar un mal rato a la madre del empresario para que pruebe de su misma medicina; sin embargo, esto parecer ser que no es suficiente, pues la señora se percata del plan en su contra y busca la forma de cobrar venganza.

Mientras tanto, Aysha está concentrada en un nuevo hombre que llegó a su vida, así que decidió dejar atrás a la pareja de su prima.

