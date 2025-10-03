Cuándo es el Desafío de Capitanas: un equipo desaparecerá y habrá revolcón

Todo está listo para el Desafío de Capitanas, una de las pruebas más esperadas por los Súper Humanos del programa de Caracol Televisión que continúan en competencia, así lo dio a conocer la producción este 3 de octubre. Este enfrentamiento deportivo marcará un ante y un después en el exitoso formato no solo porque permitirá que las mujeres se luzcan en el terreno de juego, sino porque un equipo deberá bajar bandera y se llevará a cabo la redistribución de los grupos.

Cuándo y a qué hora es el Desafío de Capitanes 2025

La contienda tendrá lugar este viernes 3 de octubre a las 8:00 p.m., después de la emisión central de Noticias Caracol. Recuerda que puedes conectarte con un dispositivo móvil a la señal en vivo para ver el episodio tan pronto sale en pantalla o también puedes acudir a la sección de capítulos en el página web del Desafío para poder consumir el contenido una vez haya terminado su emisión.



Quiénes compitieron en el Desafío de Capitanes 2025

Es necesario mencionar que ya se había realizado una prueba similar en La Ciudad de las Cajas, pero los protagonistas fueron los hombres. Los competidores fueron Rata, de Gamma; Eleazar, de Alpha; Potro, de Omega; y Gero, de Beta. En esta ocasión, los naranjas se quedaron con la victoria y lograron mantener su equipo tal cuál como inició, con la excepción de que incorporaron a Grecia como reemplazo de Isa, quien había quedado eliminada en el Box Negro. Los azules, por su parte, tuvieron que despedirse para siempre de su escudo; sin embargo, quedaron con la posibilidad de irse completos a Alpha.

Ahora, los participantes se preparan para dar un nuevo paso en la competencia y conocer cuáles serán los grupos que se mantendrán firmes para seguir avanzando en el juego hasta la Gran Final, ¿qué escuadra dirá adiós para siempre de la competencia?

