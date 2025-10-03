En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuándo es el Desafío de Capitanas: un equipo desaparecerá y habrá revolcón

Cuándo es el Desafío de Capitanas: un equipo desaparecerá y habrá revolcón

Caracol Televisión reveló la fecha en el que tres participantes deberán representar a Alpha, Gamma y Omega en La Ciudad de las Cajas. Un solo equipo deberá bajar bandera.

