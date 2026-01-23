Miryam dice en el 'Desafío' si le gusta Zambrano y cuenta qué pasó con su exnovio

El capítulo 121 del 'Desafío del Siglo XXI' inicia con los participantes del equipo Neos cumpliendo la penitencia asignada en el Rincón de los Castigos. La sanción consiste en entrenar durante toda la noche con sobrepeso, como parte de las consecuencias impuestas en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. La jornada se desarrolla en La Ciudad de las Cajas y se extiende hasta las primeras horas del día siguiente.

Tras finalizar el castigo, los integrantes de Neos se trasladan a Playa Baja. Allí llegan con el objetivo de descansar luego del esfuerzo nocturno y de prepararse para el Desafío a Muerte, ya que todos los miembros del equipo se encuentran sentenciados. La dinámica en Playa Baja se centra en la recuperación física y en la expectativa frente a la prueba de eliminación que se aproxima.

Mientras tanto, la atención se dirige al equipo Gamma. En su campamento, Gero sostiene una conversación con Miryam en la que aborda la percepción que tiene sobre Zambrano, quien es su dupla dentro de la competencia. El tema surge debido a que varios participantes han notado cercanía entre Miryam y Zambrano durante las jornadas recientes.

Durante el intercambio, Miryam expresa que siente atracción física por Zambrano. También menciona que, más allá de lo físico, se siente atraída por hombres que considera inteligentes. En el mismo espacio, la participante comparte información sobre la relación sentimental que mantenía antes de ingresar a la segunda fase de La Ciudad de las Cajas. Explica el contexto de esa relación y señala el motivo por el cual habría llegado a su fin, relacionándolo con decisiones personales previas al inicio del programa.





La conversación entre Gero y Miryam se enmarca dentro de los momentos de convivencia que se generan entre los integrantes de Gamma, mientras el equipo continúa con su rutina diaria y se mantiene atento a los anuncios de la producción.

Más adelante, Andrea Serna se comunica con los equipos Neos y Gamma. A través de este contacto, convoca a todos los participantes al Box Negro, escenario donde se lleva a cabo el Desafío a Muerte. El llamado marca el inicio de la etapa de eliminación del capítulo y establece el siguiente movimiento dentro de la competencia.

