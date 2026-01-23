Publicidad

Miryam dice en el 'Desafío' si le gusta Zambrano y cuenta qué pasó con su exnovio - CaracolTV

Gero conversa con Miryam sobre la percepción que tiene de Zambrano, por lo que la joven termina sincerándose sobre el capitán de Gamma y dice por qué terminó con su novio.

Miryam dice en el 'Desafío' si le gusta Zambrano y cuenta qué pasó con su exnovio

Gero conversa con Miryam sobre la percepción que tiene de Zambrano, por lo que la joven termina sincerándose sobre el capitán de Gamma y dice por qué terminó con su novio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de ene, 2026
