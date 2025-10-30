En vivo
Leo habla de los problemas de crecimiento por los que tuvo que dejar de practicar atletismo

En medio de una conversación con Omega, en el Desafío Siglo XXI, Leo indica que entre el 2008 al 2010 empezó practicar atletismo, pero le dieron unos dolores muy fuertes en las rodillas.

