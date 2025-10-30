Leo habla de los problemas de crecimiento por los que tuvo que dejar de practicar atletismo

Cuando empezó el capítulo de Desafío Siglo XXI, todos los participantes estaban hablando sobre lo que ha ocurrido en lo que poco que va del ciclo 16. Después de que Zambrano se fuera a revisión médica, Leo abrió su corazón para contar su historia. Rosa le preguntó si nunca había hecho competencias, y él indica que sí.

“Cuando empecé a desarrollarme, por ahí en el 2008 o 2010, que empecé a estirarme así durísimo, me metí a atletismo, salto alto y triple. Empecé a tener unos dolores en las rodillas, no podía correr, no podía caminar. Me decían que tenía como unos espacios en las rodillas”, empezó diciendo.

Posteriormente, indicó que durante tres años se estaba preparando para una liga, para ir a Medellín, pero como él tenía ese problema de crecimiento en la rodilla, hubo un tiempo donde tuvo que tomar un descanso. “Cuando ya me recuperé y empecé a entrenar, al profesor que me acompañaba, le quitaron la vida. Cuando él se murió como que me desanimé y me dediqué a otras cosas”, agregó.

Posteriormente, le pregunta Katiuska si él no podía solucionar el tema de las rodillas, a lo que él indicó que eso era parte de su crecimiento y debía dejar sanar todo eso. Tras este hecho, él se frustró, porque a él le gustaba mucho el atletismo, pero a la vez también le surgió la pasión por el levantamiento de pesas.

“Cuando me fui a Medellín, fue también el culturismo, porque yo decía, me sale más barato. Porque me gustaba el gimnasio, el modelaje, entonces me metí esa línea de participar en competencias, y me sentía muy chévere. A mí el deporte me gusta mucho”, puntualizó.

Luego de esto, llegó Zambrano para contarles lo que ocurrió con el doctor y expresó que sí tenía fiebre. Asimismo, que lo van a revisar más a fondo para encontrar el motivo de su malestar. Rosa le preguntó si quiere hacerse eso, y Katiuska respondió que es mejor, para saber qué es lo que lo tiene así y si es una infección.

