Gio dejó con la mano estirada a Rata en el Desafío: pelea con Mencho lo sacó de sus casillas

Gamma se convirtió en el segundo equipo en hacer su prueba contrarreloj en el capítulo 27 del Desafío del Siglo XXI. Los Súper Humanos hicieron un tiempo de 14 minutos 55 segundos con 482 milésimas y, aunque al principio tomaron este resultado de la mejor manera posible, pronto esto se convirtió en un problema dentro de la escuadra naranja.

La discusión inició con un comentario de Mencho, quien les solicitó a sus compañeros prestar un poco más de atención en las palabras y el tono que usaban durante la contienda porque esto podría jugarles en contra a algunos miembros del equipo.

“Hay que aprender, muchachos, a ser pacientes entre equipo porque si uno grita, el otro se irrita y se desespera. Hay que bajarle un poco a la neura”, dijo, a lo que el primer capitán del grupo respondió visiblemente molesto: “Ahí yo pienso que sí hay que darle neura al equipo para que saque ese punch”, agregando que su único objetivo era animar a sus compañeros.

Mencho aprovechó la oportunidad para expresarle su admiración a Cris por la forma en la que compaginó con todos los miembros del grupo; sin embargo, este mensaje solo causó más malestar en el modelo francés quien intervino inmediatamente: “¡Admiración para todos!”.



Incomodidad en Gamma frente a Andrea Serna

La presentadora no dudó en preguntarle a Gio qué había pasado en Gamma una vez se reunieron todos lo equipos.

“Gio, tú justo al terminar la prueba estabas defendiendo tu manera de liderar y por qué era importante a veces sacar un poquito la rabia en los jugadores, ¿cuál era la idea?”, preguntó Serna, a lo que el competidor contestó: “Simplemente eran gritos de guerra, gritos para dar el punch y que el equipo fuera más rápido, pero me di cuenta de que de pronto me equivoqué porque a ninguno le gustó eso, entonces para la próxima mejor me quedo calladito que me veo más lindo”.

