En Gamma 'le dan palo' a Rata por la forma en la que le habla a Valentina en público

Gamma se corona como el ganador del Desafío de Sentencia y Hambre en una prueba cargada de tensión, esfuerzo físico y emociones al límite. Desde el inicio del circuito, ambos equipos muestran determinación y entrega total, conscientes de que el resultado define no solo el rumbo del juego, sino también el estado anímico de cada casa.

El fallo ocurre en el momento más decisivo de la prueba. Valentina no logra cerrar la pista como se esperaba y Gamma aprovecha la oportunidad para ganar ventaja. El equipo celebra con euforia mientras Neos asimila la derrota con evidente frustración.

Al terminar la prueba, Rata y Deisy se acercan a Valentina para consolarla. Sin embargo, desde Gamma no pasa desapercibido lo ocurrido durante la pista.

Algunos integrantes del equipo ganador comentan que Rata se muestra desesperado durante la competencia y presiona constantemente a Valentina para que termine más rápido el recorrido.

Más adelante, Valentina tiene la oportunidad de hablar con Andrea Serna y explicar su versión de lo sucedido. La participante relata qué fue lo que pasó en la definición y aclara que, aunque reconoce su error, no se siente mal ni derrotada. Asegura que en varias ocasiones ha sido clave para darle la victoria a su casa en el Box Azul y que una falla no borra todo el esfuerzo y los logros previos que ha conseguido en la competencia.

Cuando Gamma regresa a su casa, cuestiona la actitud de Rata con Valentina, su dupla, y pone sobre la mesa la posibilidad de que esté siendo grosero con ella. Algunos consideran que este comportamiento podría estar mostrando su verdadera personalidad, especialmente en momentos de presión extrema.

