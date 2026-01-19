Publicidad

En Gamma 'le dan palo' a Rata por la forma en la que le habla a Valentina en público

Luego del Desafío de Sentencia y Hambre, Valentina se muestra visiblemente afectada por haber hecho perder a su equipo. Aunque en Neos se comportan comprensivos, en Gamma critican actitud de Rata en la pista.

En Gamma 'le dan palo' a Rata por la forma en la que le habla a Valentina en público

Luego del Desafío de Sentencia y Hambre, Valentina se muestra visiblemente afectada por haber hecho perder a su equipo. Aunque en Neos se comportan comprensivos, en Gamma critican actitud de Rata en la pista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de ene, 2026
En Gamma 'le dan palo' a Rata la forma en la que le habla a Valentina en público: "Estoy aterrado"