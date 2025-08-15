Eleazar, de Alpha, le dice a Deisy que tenga más tacto al comunicarse: “Te va a enfrentar”

Antes de empezar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Eleazar camina junto a Deisy hasta la puerta de la casa de Alpha. Inicia confesándole que es una líder, por todo lo que ha demostrado hasta el momento en cada una de las competencias del Desafío Siglo XXI.

Mensaje de Eleazar a Deisy

“Se te nota por la forma de hablar, de ver la pista, por la manera en la que quieres opinar, eso se nota. Hay que tener más tacto en la comunicación del mensaje. Te lo voy a decir directamente, yo con Lucho ya he tenido roces por la forma en la que he dicho las cosas. A él le gusta enfrentarse, pero eso ya lo hablamos él y yo, y ha mejorado muchísimo”, empieza diciendo



Tras esto, Eleazar le dice a Deisy que ella llega con la manera de trasmitir un mensaje con tanto autoritarismo, él sentirá que no tiene la potestad para tomar decisiones. “Te la va a aceptar, no te la va a enfrentar, y te gusta enfrentarte a los hombres, ya lo noté también".

“Sin embargo, yo confío en tu capacidad para tomar esas decisiones ¿Cuál es la recomendación que te doy? Comparte el mensaje de una manera más suave”, termina diciéndole antes de alistarse para la prueba en el Box Blanco.

Todo esto se da, luego de una discusión que hubo en Alpha para saber si iba Valentina o Manuela. Como Tina estaba ayudando a decidir, esto no les gustó a varios integrantes del equipo, y tras ello Gero afirma que su compañera es “bullosa, no escucha, ella es la correcta”, agrega.

