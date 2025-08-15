Publicidad

Eleazar, de Alpha, le dice a Deisy que tenga más tacto al comunicarse: "Te va a enfrentar"

Eleazar, de Alpha, le dice a Deisy que tenga más tacto al comunicarse: “Te va a enfrentar”

Eleazar se le acerca a Deisy y empieza diciéndole que es una mujer líder por su forma de hablar y de verla en la pista; después él menciona los roces que ha tenido con Lucho por eso en el Desafío.