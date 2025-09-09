“El elegido es Juan; nosotros ya sabemos”: Katiuska señaló a su compañero en el Desafío

La charla empezó con una pregunta de Myrian, aparentemente en tono de juego entre los integrantes de Omega: “¿Juan, por qué durmió allá, qué le pasa? Le está llegando la menopausia”; y a la que Katiuska respondió: “Es el elegido; está muy raro. No estás durmiendo con nosotras”.

La dinámica no paró ahí, pues luego intervino Rata, que está sentenciado. “Juancho, ya eres nuestro sospechoso”, afirmó el antioqueño.

Casi al instante, Katiuska continuó con la intriga que hay en el actual ciclo sobre El Elegido (aquí puedes votar) y reiteró su afirmación sobre Juan, pero además indicó cuál misión no podría cumplir él, al punto que le tocaría ponerse el chaleco de sentenciado.

“El elegido es Juan; nosotros ya sabemos eso. [...] Donde a Juan le pongan de misión no quedarse dormido, pierde y se va de chaleco”, puntualizó la barranquillera, como se puede escuchar desde el minuto 6:20 del siguiente video del canal de YouTube del Desafío, en el que se emiten los CAPÍTULOS EN VIVO del reality de Caracol TV.

Quién es el elegido del Desafío esta semana

Aparte de los comentarios sobre Juan que ha hecho Omega, también se dice que el elegido del ‘Desafío del Siglo XXI’ podría ser Gero. Esa versión sobre Gerónimo Ángel, que han mencionado desde usuarios de redes hasta Carlos Calero, presentador de ‘Día a día’, también la comentaron Miryan y Katiuska en la mencionada en la charla de Omega.

“Yo siento que el único posible sospechoso es Gero, que se puso el chaleco de primero y se cayó en aire”, comentó Miryan, a lo que Katiuska reaccionó con un: “¿Qué raro, cierto? "(minuto 6:51 del video de esta nota).

Asimismo, hay sospechas alrededor de que Rata pueda ser quien tenga la misión secreta, pero no dentro de su equipo actual, sino de su exgrupo, Gamma.

“No puedo de dejar de pensar en Rata, ¿será que sí es el elegido?”, expresó Potro en una conversación con Rosa y Mencho.

