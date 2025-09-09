Publicidad

Desafío Siglo XXI
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / “El elegido es Juan; nosotros ya sabemos”: Katiuska señaló a su compañero en el Desafío

“El elegido es Juan; nosotros ya sabemos”: Katiuska señaló a su compañero en el Desafío

La afirmación la hizo la excapitana de Omega en una conversación con sus compañeros de equipo, donde Juan no fue el único sospechoso, también hablaron de Gero, de Alpha.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:40 p. m.