La Reina del Flow
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Karol G y Feid
Deisy explota contra Neos por desobedecerla en el Box Amarillo y ni Rata puede calmarla

La Súper Humana protagoniza un tenso momento al juzgar a sus compañeros por mandarla a callar cuando tenía una idea que les pudo dar la victoria. Entre lágrimas, la joven asegura estar cansada de perder.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de ene, 2026
