Deisy explota contra Neos por desobedecerla en el Box Amarillo y ni Rata puede calmarla

Tras la victoria del equipo Gamma en el Desafío de Sentencia y Servicios que se desarrolló en el Box Amarillo, los integrantes de Neos se reúnen para analizar lo ocurrido durante la prueba. El grupo centra la conversación en los aspectos que consideran pudieron ejecutar de una mejor manera dentro de la pista, revisando decisiones, tiempos y comunicación durante el recorrido.

Los participantes de Neos que se presentan en el terreno de juego durante este desafío son Deisy, Rata, Leo, Isa, Valentina y Potro.

En medio de esta conversación, Deisy toma la palabra y recuerda que durante la pista intentó intervenir en varias ocasiones porque tenía una estrategia en mente. Este comentario surge como parte del análisis grupal, ya que ella considera que esa alternativa no fue escuchada en el momento oportuno. La situación genera tensión dentro del equipo, pues pone en evidencia fallas en la comunicación y en la toma de decisiones durante la prueba.

La frustración acumulada se hace visible cuando Deisy rompe en llanto frente a sus compañeros. La participante expresa el cansancio que le produce las continuas derrotas, ya que Neos atraviesa una etapa complicada dentro de la competencia. El ambiente se torna más sensible mientras el equipo intenta procesar el resultado reciente y los efectos que este tiene en el estado anímico del grupo.





Rata intenta calmar a su compañera y brindarle apoyo en medio del momento emocional. Sin embargo, sus esfuerzos no logran cambiar el estado de Deisy, quien continúa afectada por la situación. El resto del equipo observa el intercambio, mientras la conversación pierde momentáneamente el enfoque estratégico y se centra en las emociones que deja la derrota.

Más adelante, los integrantes de Neos se reúnen con Andrea Serna para continuar con el espacio de reflexión. Durante este encuentro, Deisy expone cómo se siente dentro del equipo. Explica que le resulta difícil asimilar el cambio de rol que ha tenido en el juego. Recuerda que en las primeras etapas era vista como una líder y que ahora, tras adoptar una actitud más obediente, percibe que algunos de sus comentarios no son tomados en cuenta.

En este contexto, Deisy aclara que el hecho de perder una prueba no es lo que más le afecta. Lo que más le cuesta procesar es sentir que su voz no tiene el mismo peso dentro del equipo.

