Capitán del Desafío indicó que quiere abandonar el reality tras un momento traumático en el equipo

Katiuska demostró en el capítulo 29 del Desafío del Siglo XXI que la decisión que tomó la producción de enviar a Omega a Playa Baja, quitarle todo el dinero que consiguieron en el terreno de juego y ponerle a cumplir el castigo del sexto ciclo la ha afectado anímicamente.

La Súper Humana no solo le cedió la capitanía a Juan en medio de la crisis que vive el equipo, sino que también le confesó a su amigo que tiene intenciones de irse del programa de Caracol Televisión, pues considera que la presión que está viviendo en los últimos días ha sido bastante intensa.

“Me quiero ir ya (…) A mí no me importa aguantar 15 ciclos hambre, 20 ciclos o toda mi estancia en el Desafío, pero sin el reinicio de Muerte uno no puede comer, eso es inhumano”, comentó la líder de la escuadra rosa, de manera que su compañero la interrumpió para recordarle el sueño que tenían antes de entrar al reality de los colombianos y lo mucho que han luchado por estar en la actualidad en este exitoso formato.

“Por un ciclo que pasemos así no nos vamos a morir y de pronto si nos vamos nos vamos a arrepentir. Toca apretar un poquito más, vamos a cumplir esa promesa de llegar juntos a la final, parce. ¿Va pa' esa?”, le respondió el competidor.

De acuerdo con lo expresado por Katiuska, su malestar no es solo por la penitencia que le puso la producción al grupo por haber incumplido con el castigo, sino el hecho de no poder alimentarse después de la eliminación de Andrey, pues siente que no tiene las fuerzas suficientes para dar lo mejor de sí misma en el terreno de juego.

“Me siento muy mal (…) Cada vez que me paro, siento que me voy a desmayar”, comentó, por lo que su colega le recomendó hacer el menor movimiento posible y descansar mucho mientras llega la próxima llamada de Andrea Serna para convocar a los participantes al Desafío de Sentencia y Servicios.

