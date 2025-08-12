Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Capitán del Desafío indicó que quiere abandonar el reality tras un momento traumático en el equipo

Capitán del Desafío indicó que quiere abandonar el reality tras un momento traumático en el equipo

Luego de cederle la capitanía de Alpha a Juan, Katiuska se mostró muy afectada anímicamente por la mala racha que enfrenta la escuadra rosada en La Ciudad de las Cajas.