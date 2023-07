Las mujeres del Desafío The Box se destapan y revelan curiosidades sorprendentes de la competencia

Durante todo el tiempo que se tarda grabar el Desafío The Box suceden muchas cosas, pero no todas se muestran en la pantalla, por eso, ellas nos cuentan en exclusiva algunas curiosidades que, tal vez, los colombianos no vieron.

La primera en hablar es Sara, quien reveló que muchas veces hubo discusiones y estas se hablaban en el mismo momento, pero no las mostraban. Asimismo, reveló que cuando le dijo a su equipo que ya no quería continuar y le hicieron la broma del castigo , ella aseguró que solo quería salir para comer e hizo una lista de todo lo que compraría si pudiera.

Por otro lado, Mai comentó que antes de la segunda capitanía, ella y la flaca estaban juntas en una prueba de contacto y Yan se les acercó para pedirles el chaleco para Sara, pues, supuestamente, no la quería más en su equipo y después la defendió.

La misma joven recordó que en una prueba en el Box Amarillo tuvo una caída de cuatro metros, pero lo que no se vio en pantalla es que, en el siguiente ciclo, el juez les dijo a todos “cuidado con la cabeza de Mai porque la dejó en el barro”.

Caro confesó tres cosas, la primera que nunca se vio es que en la semana en la que fue eliminada, ella le pidió el chaleco a Alpha, la segunda que después del Box Negro varias tenían rivalidades por la forma en la que se miraban.

El tercer comentario es que, en un ciclo, los miembros de Gamma se pintaron unas rayas negras en el rostro, tenían todo un discurso preparado para Andrea, pero contrario a lo que imaginaron, en esa prueba ella se lesionó y perdieron.

Margoth agregó que después de esto fueron a playa baja , no tenían agua y duraron varios días con esas manchas en sus rostros, cuestionándose lo que habían hecho y diciendo que “pasaron vergüenza”. Por otro lado, Kate aseguró que su relación con Yan siempre fue muy buena, aunque solo mostraban cuando lo regañaba, lo cierto es que “se amaban”.

Gema también hizo públicas varias cosas , como que no mostraron que después de su discusión con Sara en Beta, las dos hablaron y ella le pidió perdón, tampoco salió al aire la manera en la que Alpha celebraba después de ganar y finalmente, reveló que perdía sus cosas en Gamma y aunque todas decían que no las tenían, en una ocasión encontró su top en las cosas de Mai.

Juli hizo una confesión y es que justo antes de la semifinal, cuando votaron para saber qué mujer portaría el chaleco , Guajira ya sabía que la seleccionada sería su compañera de Gamma, pero esto nunca salió. Mientras que Cifuentes se quejó de las críticas de Byron y Sensei por el equipo que ella formó y reveló que los tres ya lo tenían definido.

Otra participante de Alpha que habló de su paso por la competencia es Mariam, quien contó que en el primer ciclo pensaba que en su equipo tenían amor hacia ella , pero lo cierto es que ya sabían que no haría parte del nuevo equipo.

Agregó que todos los hombres “chorreaban la baba” por Cifuentes y se quejó de Juli , diciendo que ella se limitaba a bañarse, respirar y competir, pues en la casa no hacía nada, no lavaba platos o cocinaba. Paz comentó que cuando le pusieron el chaleco, la decisión la tomaron las mujeres de Alpha.

Margoth aseguró que quiere aclarar algo, y es que en redes decía que acosaba a Black, pero lo cierto es que el primer día después de la fiesta, mientras estaban bajo las sábanas, él le dio un beso, al parecer, como ella no correspondió, él le dejó de hablar.

Saskya contó que en una prueba de aire se enojó tanto con Escudero, estaba tan furiosa que no quería que la mostraran así y agradece que no sucedió. De la misma forma, recordó un momento en el que se sintió intimidada, pues los de Alpha la invitaron a una sesión de spa y allí los comentarios y la confesión de Sensei y Juli de que era su amor platónico la hicieron apenarse.

La integrante de Omega también dijo que lavaba hasta las tres de la mañana y, en ocasiones, la producción debía decirle que por favor fuera a dormir. Por su parte, Daniela dijo entre risas que una amiga de ella creía que era su sirvienta , pero en realidad, aunque Cifuentes no cocinaba, sí lavaba los platos.

Finalmente, Valeria aseguró que el odio generalizado hacia Alpha era, no solo porque siempre ganaban, también porque no saludaban a nadie y “eran arrogantes, no creían en nadie”. Asimismo, tuvo un extraño encuentro con Cifuentes y pensó que ella la había sentenciado, pero posteriormente cuando compartieron equipo pudieron aclararlo.

