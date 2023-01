Norah Jones, una de las voces más importante del jazz, regresa a Colombia

Norah Jones, una de las representantes más importantes del Jazz y Blues en el mundo, anuncia su tour por Latinoamérica y su regreso a Colombia el próximo 2 de diciembre en el Movistar Arena.

Jones recientemente lanzó Begin Again, una colección de sencillos que abarca siete canciones eclécticas grabadas el año pasado, incluye colaboraciones con Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, y Brian Blade. Desde experimentos electrónicos hasta baladas acústicas de, folk y canciones de soul, Begin Again muestra la creatividad de una de las artistas más versátiles e intrigantes del mundo.

El concierto de Norah Jones será un show íntimo donde el jazz se apoderará del Movistar Arena con sus canciones más recordadas como ‘Don’t Know Why’, ‘Sunrise’ y ‘Come Away With Me’.

En el 2019 ha recorrido el mundo pasando por Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, ahora llega el turno de Suramérica. Colombia es el primer país que recibirá a la cantante en esta parte del tour.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE BOLETERÍA

BOX: $500.000*

Platea (Sección A): $379.000*

Platea (Sección B): $349.000*

Platea (Sección C): $299.000*

Segundo nivel (202-205, 215-218): $259.000*

Segundo nivel: (206-214): $169.000*

Aplica costo de servicio Tu Boleta*

